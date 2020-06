V jedru zelo prepričljiva in trendovska soul vibracija

Ni kot vsaka. Newyorčanka Teyana Taylorje bila pred debelim desetletjem že izstreljena v glasbeno orbito. A tedaj najstniška pevka, igralka in plesalka ni postala instantno prepoznavna. So jo pa v vrhu šou-biznisa obdržale druge veščine, predvsem plesne in koreografske. The Album je pevkino tretje delo, ki je upravičeno do tega naslova. Vsi Teyanini novi komadi so mirni, če ne skoraj razvlečeni soul momenti. A njihov učinek je izjemen. Koketiranje z nu-soulom je vseskozni prisotno. Čeravno se menimo o dokaj kompaktni slogovni parceli, je na tej posejanih navdušujoče veliko popevk, ki prav magično, ena za drugo, skrenejo v sosednje, sorodne stilistike. Za nameček so te po značaju vse in vsakršne, le kičaste ali stereotipne niso. Super poslušanica, res. Teyanin renome je na The Album, na katerem je skupno 22 komadov, zanesel ducat gostujočih zvezdnikov. Ti zaljšajo 10 songov. Kako jih ne bi, če pa s Taylorjevo španovino pletejo celoErykah Badu, Big Sean, Rick Ross terKehlani inQuavo. A da bo presenečenje še bolj poudarjeno, v tem naboru ne manjkata niti Missy Elliot in Lauryn Hill. A naj vseeno izpostavim tiste, ki se mi zdijo čudoviti, pa čeravno na njih z virtuozno nasnetimi večglasji Teyana Taylor šarmira sama: Try Again, Still, Friends - za začetek.How You Want It? je spočeta na osnovi Maseovega hita What You Want (1998) - briljantna je! Pod črto pa: Huuuuda plata. Trendovska natančnost in doslednost za prste polizat. In predstavljena navdušujoče sproščeno.

Ocena: 4