V kinematografe prihaja dokumentarec o Depeche Mode

London, 17. 08. 2025 15.13 | Posodobljeno pred 2 urama

STA , R. M.
Britanska glasbena skupina Depeche Mode je svoje oboževalce razveselila z napovedjo, da oktobra v kinematografe po vsem svetu prihaja glasbeni dokumentarni film z naslovom Depeche Mode: M. Ta temelji na koncertih Depeche Mode leta 2023 v mehiški prestolnici Ciudad de Mexico v okviru njihove svetovne turneje.

Turneja se je, tako kot njihov album, imenovala Memento Mori. In v skladu s tem naslovom film tako ne govori le o glasbi in mehiški kulturi, ampak tudi o minljivosti, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Skupina je v začetku tedna objavila, da bo po premieri na letošnjem filmskem festivalu Tribeca film v kinematografih od 28. oktobra dalje. Vstopnice naj bi bile v prodaji od 17. septembra dalje, je na svoji spletni strani poročala ameriška glasbena revija Billboard.

Pri glasbeni založbi Sony Music Entertainment so ob tem napovedali, da bo celovečerni dokumentarec gledalce popeljal na intenzivno glasbeno in duhovno potovanje, ki bo ponazorilo večni, večkulturni vpliv skupine in hkrati prikazalo globoko povezavo med glasbo, minljivostjo in mehiško tradicijo.

Po napovedih bodo dokumentarec predvajali v več kot 2500 kinematografih v 60 državah. Mehiški režiser Fernando Frias je, kot so v sporočilu za javnost navedli besede pevca Davea Gahana, opravil "resnično čudovito delo".

