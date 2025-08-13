Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerije GlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Glasba

V Kranju tradicionalni 22. Jazz Kamp Kranj

Kranj, 13. 08. 2025 12.31 | Posodobljeno pred 11 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , E.M.
Komentarji
2

Z nastopom največje slovenske tango zasedbe Rojotango Orchestra se na Pungertu v Kranju začenja 22. Jazz Kamp Kranj. Do 23. avgusta bo mesto odzvanjalo v jazzovski improvizaciji in gostilo vrhunske jazz ter pop glasbenike iz Slovenije in tujine, so sporočili organizatorji. Jazz Kamp Kranj bo ponudil 11 zaporednih glasbenih večerov.

Po nastopu tango zasedbe Rojotango Orchestra bo na vrsti jazzovska pevka in skladateljica Lana Petrovič s svojo mednarodno zasedbo. Program se bo nadaljeval z nastopom italijanskega bluzovskega kitarista in pevca Mikea Sponze, nastopila bo tudi soul zasedba Ane Soklič, ki bo predstavila avtorski repertoar in skladbe iz zakladnice svetovnih uspešnic bluesa, jazza in R&B-ja.

Saksofon (fotografija je simbolična)
Saksofon (fotografija je simbolična) FOTO: Shutterstock

Konec tedna bo, kot so sporočili organizatorji, rezerviran za slovensko jazzovsko divo Mio Žnidarič, ki bo poslušalce ob spremljavi Steve Klink kvarteta popeljala čez bogat repertoar avtorskih skladb in jazzovskih standardov. Prihodnji teden bo dogajanje popestril Marko Črnčec s svojim triom, v katerem sodelujeta bobnar Kristijan Krajnčan in avstrijski basist Philipp Zarfl, predstavili pa bodo nedavno posnet album Without Words - glasba Mojmirja Sepeta.

Nastopil bo tudi Big Band Dom pod vodstvom Braca Doblekarja s številnimi glasbenimi gosti. Svoj avtorski projekt Nomad bo predstavil slovenski basist Jošt Lampret, glasbenikom pa se bo pridružila plesalka, pevka in vsestranska umetnica Urška Centa. S svojim kvartetom bo nastopil kitarist Primož Grašič, ki se mu bo pridružil multiinstrumentalist ter pevec Lazaro Amed Hierrezuelo. Predzadnji večer pa bo z raznolikim repertoarjem popestrila zasedba Elevators.

23. avgusta se bo Jazz Kamp Kranj Fest preselil tudi na kranjske ulice. V starem mestnem jedru se bo z uličnim koncertom predstavil Celjski Dixieland ansambel, ki bo pričaral vzdušje neworleanskih ulic na slovenski način. Veliki finale pa bo koncert ob 90. obletnici rojstva jazzovskega velikana, skladatelja, mentorja in vibrafonista Boška Petrovića, ki je pomembno prispeval tudi k uveljavitvi Jazz Kampa Kranj.

Festival, ki ga spremlja tudi fotografska razstava, organizira podjetje Gramus, ki je bilo z namenom organizacije glasbenih dogodkov ustanovljeno leta 2003. Že v prvem letu delovanja je podjetje jazzovskega kitarista Primoža Grašiča in trobentača Gregorja Grašiča začelo organizirati glasbene delavnice ter festival Jazz Kamp Kranj. Na festivalu je v 22 letih nastopilo več kot 1000 izvajalcev, našteli pa so več kot 10.000 obiskovalcev.

Jazz Kamp Kranj je navdihnil tudi projekt Zvočna identiteta Kranja. Ta je nastala kot odziv na korake ljudi, ki vsak dan prečkajo mestne ulice. Umetna inteligenca je s pomočjo zračnega videoposnetka zaznala ritem pešcev in dinamiko prostora ter jo preoblikovala v melodijo mesta.

POP IN
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
jazz kranj festival Jazz Kamp Kranj
SORODNI ČLANKI

V Ljubljano prihaja ameriški kitarist Robben Ford

20. MareziJazz z dobrodelno noto in nastopom grammyjevih nagrajencev

Trobentač Sandi Štor: Slovenija ima vrhunske jazzovske umetnike

Jure Pukl v Slovenijo privabil tudi Grega Hutchinsona in grammyjevca Antonia Sancheza

'Moral bom igrati veliko bolje. Potrebujem psihični počitek po vsem kaosu'

Obeležili 30. obletnico prvega pravega slovenskega jazz kluba

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110