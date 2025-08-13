V Kranju tradicionalni 22. Jazz Kamp Kranj

Po nastopu tango zasedbe Rojotango Orchestra bo na vrsti jazzovska pevka in skladateljica Lana Petrovič s svojo mednarodno zasedbo. Program se bo nadaljeval z nastopom italijanskega bluzovskega kitarista in pevca Mikea Sponze , nastopila bo tudi soul zasedba Ane Soklič , ki bo predstavila avtorski repertoar in skladbe iz zakladnice svetovnih uspešnic bluesa, jazza in R&B-ja.

Konec tedna bo, kot so sporočili organizatorji, rezerviran za slovensko jazzovsko divo Mio Žnidarič, ki bo poslušalce ob spremljavi Steve Klink kvarteta popeljala čez bogat repertoar avtorskih skladb in jazzovskih standardov. Prihodnji teden bo dogajanje popestril Marko Črnčec s svojim triom, v katerem sodelujeta bobnar Kristijan Krajnčan in avstrijski basist Philipp Zarfl, predstavili pa bodo nedavno posnet album Without Words - glasba Mojmirja Sepeta.

Nastopil bo tudi Big Band Dom pod vodstvom Braca Doblekarja s številnimi glasbenimi gosti. Svoj avtorski projekt Nomad bo predstavil slovenski basist Jošt Lampret, glasbenikom pa se bo pridružila plesalka, pevka in vsestranska umetnica Urška Centa. S svojim kvartetom bo nastopil kitarist Primož Grašič, ki se mu bo pridružil multiinstrumentalist ter pevec Lazaro Amed Hierrezuelo. Predzadnji večer pa bo z raznolikim repertoarjem popestrila zasedba Elevators.

23. avgusta se bo Jazz Kamp Kranj Fest preselil tudi na kranjske ulice. V starem mestnem jedru se bo z uličnim koncertom predstavil Celjski Dixieland ansambel, ki bo pričaral vzdušje neworleanskih ulic na slovenski način. Veliki finale pa bo koncert ob 90. obletnici rojstva jazzovskega velikana, skladatelja, mentorja in vibrafonista Boška Petrovića, ki je pomembno prispeval tudi k uveljavitvi Jazz Kampa Kranj.

Festival, ki ga spremlja tudi fotografska razstava, organizira podjetje Gramus, ki je bilo z namenom organizacije glasbenih dogodkov ustanovljeno leta 2003. Že v prvem letu delovanja je podjetje jazzovskega kitarista Primoža Grašiča in trobentača Gregorja Grašiča začelo organizirati glasbene delavnice ter festival Jazz Kamp Kranj. Na festivalu je v 22 letih nastopilo več kot 1000 izvajalcev, našteli pa so več kot 10.000 obiskovalcev.

Jazz Kamp Kranj je navdihnil tudi projekt Zvočna identiteta Kranja. Ta je nastala kot odziv na korake ljudi, ki vsak dan prečkajo mestne ulice. Umetna inteligenca je s pomočjo zračnega videoposnetka zaznala ritem pešcev in dinamiko prostora ter jo preoblikovala v melodijo mesta.