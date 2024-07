V Križanke prihaja afrobrazilska umetnica Margareth Menezes.

Margareth Menezes skozi celotno glasbeno kariero ostaja zvesta glasbenim koreninam in prepleta zgoraj omenjene elemente v gibanje, imenovano brazilski afropop. Gibanje afropop, polno estetskih simbologij, si prizadeva za ohranitev tradicije in zgodovine, hkrati pa dodaja nove plasti inovacij. Oblikuje nekaj povsem novega, navdihujočega in sodobnega.

Vse našteto je moč slišati na njenih številnih albumih, od tistega zgodnjega z naslovom Elegibô, ki ga je produciral in ji tudi sicer bil v veliko pomoč David Byrne (Talking Heads). Autêntica (2019) pa je naslov albuma, za katerega je prejela nominacijo za latinskega grammyja. Njena najbolj priljubljena pesem je Dandalunda, zaradi katere jo je javnost imenovala "brazilska Aretha Franklin".

Margareth je nastopila na štirih kontinentih in v več kot 30 državah, poleg mednarodnih turnej pa je nastopila tudi na svetovnih prvenstvih in festivalih, kot so Montreux Jazz v Švici, Rock in Rio, Brazilian Day v NY, in prejela nagrade in priznanja z vsega sveta. Menezes redno nastopa tudi na znamenitem karnevalu v Salvadorju v Bahii, enem najbolj živahnih in kulturno pomembnih karnevalov v Braziliji. Leta 2021 je bila uvrščena med sto najvplivnejših temnopoltih osebnosti na svetu.