V letalski nesreči umrl z grammyjem nagrajeni pisec besedil

Nashville, 19. 09. 2025 12.58 | Posodobljeno pred eno minuto

K.Z.
V letalski nesreči v Severni Karolini je umrl pevec in pisec besedil Brett James, poročajo ameriški mediji. 57-letni z grammyjem nagrajeni glasbenik je bil eden od treh ljudi, ki so bili v letalu, ki je strmoglavilo blizu osnovne šole v kraju Franklin. Preživelih ni bilo, so sporočili z Zvezne uprave za letalstvo.

Z grammyjem nagrajeni pevec in pisec besedil Brett James je umrl v letalski nesreči, poročajo ameriški mediji. Novico so z objavo v spomin 57-letnemu glasbeniku na družbenem omrežju potrdili v Dvorani slavnih piscev besedil iz Nashvilla. Kot kažejo poročila, je bilo manjše letalo v Jamesovi lasti.

V letalski nesreči je umrl pevec in tekstopisec Brett James. FOTO: Profimedia

"Letalo Cirrus SR22T je strmoglavilo na polju v Franklinu v zvezni državi Severna Karolina. Na njem so bili trije ljudje," so v izjavi za javnost sporočili z Zvezne uprave za letalstvo, ki bo nesrečo preiskovala skupaj z Nacionalnim odborom za varnost v prometu. Kot kažejo podatki o poletih, je bilo letalo v lasti Bretta Jamesa Corneliusa in je vzletelo z letališča v Nashvillu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Smrt dvakratnega prejemnika nagrade za country tekstopisca leta je potrdilo tudi Ameriško združenje skladateljev, avtorjev in založnikov, ki je v izjavi na družbenem omrežju zapisalo: "Brett je bil zaupanja vreden sodelavec najbolj znanih imen country glasbe in pravi zagovornik kolegov tekstopiscev. Brett, tvoja družina združenja te zelo pogreša. Hvala za tvojo nepozabno glasbo."

James je bil rojen leta 1968 in je najprej študiral medicino, a je študij opustil in se raje posvetil glasbeni karieri. Debitantski album je izdal leta 1995, sodeloval pa je tudi z izvajalci, med katerimi so bili Carrie Underwood, Kenny Chesney, Dierks Bentley, Jason Aldean in Rascal Flatts.

