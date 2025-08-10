V Letnem gledališču Khislstein energijo in glasbeno vizijo združili MRFY in Kokosy

"Če že, potem Zdravljico, ker na vsake toliko časa pa tudi nazdravimo. In Zdravljico vsi poznajo, veš?" so na vprašanje, ali bi kdaj uglasbili katero od Prešernovih pesmi, odgovorili MRFY, ki so v sklopu Prešernovega poletja napolnili letno gledališče gradu Khislstein.

"Vrba je tudi hit, na primer. Krst pri Savici je bolj kot Bohemian Rhapsody. Osemminutni komad, mi pa delamo bolj tri. Vsak komad je lahko tudi za na Evrovizijo. In nujno mora biti hit," so v svojem slogu še dodali MRFY.

Na odru pa so jim družbo delali Kokosy.

"Mogoče smo za odtenek manj divji, ampak samo za odtenek. Če so oni risi, smo mi kune. Sicer pa pravijo, da bolj kot ti brada rase, bolj boš plešiv, tako da bujni kodri do smrti," pa o sebi v primerjavi s skupino MRFY pravijo Kokosy.

Kokosy so 4-dimenzionalno bitje pretežno glasbene nature, ki slovenski glasbosferi ponuja svež vetrič nedefiniranosti. Žanrsko se Kokosy ne opredeljujejo pretirano, lahko bi dejali, da predstavljajo nov val indie-pop-jazz-funk-punk-softboirocka. Novomeški band MRFY pa slovenske odre trese že več let. Svoj prvenec Story s hiti Umru zate, Anakin, Tretje oko in Klic so fantje širši publiki predstavili leta 2018 v Kinu Šiška. Med karantenskimi počitnicami v letu 2020 so v sodelovanju z Matter predstavili singl Zonzei, leta 2021 pa napovedali novo ploščo s komadom Zaljubila ter kasneje izdali še z Zlato piščaljo nagrajeno skladbo leta Prjatučki. Spomladi 2022 so izdali nov singl Angeli in nato še težko pričakovano drugo ploščo z naslovom Use, ki so jo predstavili v dvakrat razprodanem Kinu Šiška. Njihov največji koncert do danes je razprodan Ljubljanski Media Center (oktober 2023). Od takrat gre za zasedbo MRFY vse samo še navzgor. Razprodani koncerti, vrhovi radijskih lestvic in številne nagrade – še sveže so 3 Zlate piščali za dosežke v lanskem letu: Izvajalec leta, Album leta – Use in Skladba leta Angeli. Zdaj je čas za MRFY 3.0. Koncert je bil del Prešernega poletja v Kranju, v Letnem gledališču Khislstein.