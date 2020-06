V letu 2019 med 20 največkrat predvajanimi skladbami na radiih spet niti ene slovenske

Trend predvajanja skladb po njegovih besedah kaže, da je uporaba slovenskih skladb na radijskih postajah vsako leto manjša, v primerjavi z letom 2014 je padla za deset odstotkov. "To pomeni, da je zdaj delež slovenske glasbe na radijskih programih 30 odstotkov, tuje pa posledično 70 odstotkov."

Pada tudi število različnih skladb, ki se uporabljajo po posameznih radijskih programih. Po Hribarjevih besedah je zdaj že 12 radijskih programov, ki imajo v svojem repertoarju manj kot 800 različnih domačih skladb. Zanimivo se mu zdi tudi, da več kot polovica komercialnih programov, katerih sporede spremlja IPF, ne dosega 20 odstotkov uporabljenih domačih del, večina teh komercialnih postaj ne dosega niti desetih odstotkov.

V skupnem številu pa je število različnih izvedb, ki so bile uporabljene na radijskih programih, naraslo. "V letu 2018 je bilo v radijskih programih uporabljenih 215.000 različnih posnetkov, v letu 2019 pa 230.000. To pomeni, da se je raznolikost malo povečala, seveda pa predvsem pri uporabi pri nacionalni radioteleviziji in pri nekomercialnih radijskih programih. Pri komercialnih pa tega trenda zaenkrat nismo zaznali," je povedal Hribar.

Zanimiv se mu zdi tudi podatek o številu domačih skladb med 100 najbolj predvajanimi. V letu 2017 jih je bilo 18, zadnji dve leti pa se je ta številka ustavila pri 16.

Najbolj predvajana skladba v letu 2019 je sicer bila pesem Giant v izvedbi Calvina Harrisa & Rag'n'Bone Mana. Predvajalo jo je 33 od 55 radijskih programov, ki jih analizira IPF.

V času izolacije zaradi koronavirusa so lastniki radijskih postaj in uredniki prejeli poziv, naj vrtijo slovensko glasbo in na ta način pomagajo izvajalcem in avtorjem. Poziv so poslali marca, po pregledu stanja v aprilu in maja pa so na IPF ugotovili, da sta temu sledila samo dva radia in dvignila uporabo domače glasbe, oba za približno dva odstotka. Na splošno pa se je v primerjavi z istim obdobjem lani uporaba domače glasbe znižala za 0,7 odstotka, je povedal Hribar.

IPF analizira podatke zadnje desetletje. Na vrhu lestvice je bila nekajkrat tudi slovenska glasba, nazadnje leta 2016 Nina Pušlar s pesmijo To mi je všeč.