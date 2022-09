V Liverpoolu odkrili kip menedžerja Beatlov

Brian Epstein je bil zaslužen za izboljšanje odrskih nastopov slavne glasbene četverice, za njihov značilni videz in slog. Vodja zasedbe The Beatles je postal leta 1961 po njihovem nastopu v klubu Cavern v Liverpoolu.

Odkritje kipa je zaznamovalo 55. obletnico Epsteinove smrti 27. avgusta 1967, poroča britanski BBC. Epstein, ki so ga označili tudi za petega Beatla, je umrl v starosti 32 let zaradi nenamernega prevelikega odmerka pomirjevala. Med drugim je bil tudi menedžer Cille Black ter Gerryja and The Pacemakers.