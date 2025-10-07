V Ljubljani navdušil eden največjih opernih tenorjev

Na odru je stal ob spremljavi Zagrebške filharmonije, sopranistke Martine Zadro in dirigenta maestra Davida Gimeneza. "Sem velika ljubiteljica oper in na splošno Carrerasa," je dejala ena od obiskovalk. Druga pa je dodala, da si ga je že dolgo želela slišati v živo. "Če tak človek pride v Ljubljano, res moramo izkoristiti priložnost in ga ne zamuditi," je pripomnila še ena od navzočih.

Poleg občinstva je vzor tudi glasbenim kolegom, med njimi sopranistki, ki je z njim prvič nastopila leta 2015. "To je poseben občutek, ko nastopiš s tako legendo, glasom, ki nam je vsem tako znan. Vsi ga imamo nekje v spominu. Naenkrat je ob meni in jaz lahko z njim pojem," je dejala sopranistka Martina Zadro.

Na svoji poti je odigral več kot 60 opernih vlog in prodal več kot 85 milijonov glasbenih nosilcev. Kot so se še strinjali obiskovalci, gre za spoštovanja vredno delo, ki pusti pečat. Zadro pa ob tem dodaja, da je opera način življenja. "Zame je to nagrada - aplavz, ki ga dobimo na koncu, pomeni veliko," je še sklenila.