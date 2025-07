V Ljubljano prihaja ameriški kitarist Robben Ford.

Robben Ford je svojo glasbeno pot začel kot saksofonist, pri trinajstih pa se je posvetil kitari – in začela se je pot do sodelovanj z najpomembnejšimi imeni sodobne glasbe. Njegov preboj se je zgodil v začetku 70. let, ko je igral z Jimmyjem Witherspoonom in bil povabljen k sodelovanju z Joni Mitchell ter skupino The L.A. Express. Kasneje je igral tudi z Georgeom Harrisonom na njegovi turneji Dark Horse in z Milesom Davisom, ki ga je osebno povabil k sodelovanju. Njegov prvi samostojni album The Inside Story je izšel leta 1977, večjo prepoznavnost in hkrati prvo grammy nominacijo pa mu je prinesla plošča Talk to Your Daughter.