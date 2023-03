V Ljubljano prihaja Bruce Dickinson, pevec skupine Iron Maiden

"Marca prihajam v Ljubljano ogrevat za Maidne, nič manj kot ogrevati z – orkestrom! Navdušen sem nad sodelovanjem pri projektu Koncert za skupino in orkester. Gre za fenomenalen dogodek, kjer se bosta na odru srečala rokenrol band in orkester! To bo poseben večer, fantastičen nastop z vrhunskimi glasbeniki!" je o nekoliko nenavadnem koncertu dejal Bruce Dickinson .

"Koncert za skupino in orkester je po mojem mnenju najboljša kombinacija klasične glasbe in rocka, ki je bila kdaj koli napisana. Napisal jo je Jon Lord v letih 1968 in 1969 v svoji sobici v Londonu, preden so Deep Purple zasloveli. Takrat je bilo to precej čudno, saj mislim, da še nihče ni naredil česa takega," je povedal Kaitner Z Doka, virtuoz na kitari, skladatelj in producent iz Dubrovnika. Zadnjih 20 let svojo kariero gradi izven Hrvaške, igra in sodeluje z najbolj znanimi imeni svetovne rock/fusion/jazz in klasične glasbene scene.

Set listo ljubljanskega koncerta sestavljajo vsa tri dejanja Koncerta za skupino in orkester, deli Sarabande (drugi solo album Lorda), največje uspešnice skupine Deep Purple, kot so: Smoke On The Water, Perfect Strangers, When A Blind Man Cries, Soldier of Fortune, Pictures of Home in dve pesmi Bruca Dickinsona, Jerusalem in Tears Of The Dragon. Vse izvedbe pesmi bodo vsebovale popoln orkestrski aranžma.

O Koncertu za skupino in orkester

Koncert za skupino in orkester je live album skupine Deep Purple (Lord, Blackmore, Gillan, Glover, Paice) in Londonskega kraljevega filharmoničnega orkestra pod vodstvom Malcolma Arnolda, posnet med premiernim nastopom v Royal Albert Hallu v Londonu leta 1969. Skladatelj enega prvih glasbenih del, ki so združevala rock in klasično glasbo, je Jon Lord, ustanovitelj in klaviaturist skupine Deep Purple. Besedilo je napisal Ian Gillan, pevec najpopularnejše zasedbe slovite hard rock skupine, ki velja tudi za pionirja heavy metal glasbe.