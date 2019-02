V Ljubljano prihaja pop ikona Steve Aoki

Potem ko so najavili, da bodo na 5. izvedbi našega največjega športno-zabavnega dogodka leta nastopili Lost Frequencies, Vini Viciin MATTN, so organizatorji Tuševega teka barv razkrili še, da prihaja na prvi slovenski nastop cross-over zvezdnik svetovnega ranga Steve Aoki.

S kupom priznanj okiteni dvakratni grammyjevski nominiranec, vplivni glasbeni založnik, producent in podjetnik, dobrodelnež, igralec ter izjemen garač v povprečju nastopa več kot 250 dni na leto.

V glasbene anale se je vpisal kot mecen kalifornijske hardcore in zadnja leta predvsem elektronske scene, didžej, ki meče navijačem torte v glavo, njegova glasba je podlaga številnih filmov in serij, kot lik se pojavlja tudi v več video igrah.

V studiu se je že zapletel z glasbeniki, kot so Linkin Park, Iggy Azalea, Lil Jon, Blink-182, Rage Against, Fall Out Boy, Will.i.Am, Diplo, LMFAO, Tiesto in mnogi drugi.

Sin ustanovitelja restavracij Benihana in brat manekenke Devon Aoki z diplomama iz ženskih študij in sociologije že od 14. leta podpira tudi organizacijo PETA, igra kup inštrumentov, ima svojo ibiško rezidenco, vodi pa tudi vplivno založbo in znamko Dim Mak – ime je poklon Bruceu Leeju.