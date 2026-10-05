V Ljubljano prihaja Sergej Ćetković

Črnogorski pevec in avtor Sergej Ćetković je skozi leta postal eno najbolj prepoznavnih imen regionalne pop glasbe. Njegove pesmi niso znane po velikih presenečenjih ali glasbenih eksperimentih, temveč po nečem precej bolj preprostem: čustvih, zgodbah o odnosih in melodijah, ki hitro ostanejo v spominu.

Sergej Ćetković je svojo glasbeno pot začel že konec devetdesetih let, širšo prepoznavnost pa si je ustvaril z albumi in uspešnicami, ki so ga hitro uvrstile med najbolj priljubljene pevce balad na območju nekdanje Jugoslavije.

Pesmi, kot so Pogledi u tami, Prsten na sto, Pola moga svijeta, Nazovi me in Ako te nije pronašla ljubav, so z leti postale njegov zaščitni znak. Njegova glasba je skoraj vedno povezana z ljubeznijo: včasih srečno, drugič izgubljeno, pogosto pa s tistimi občutki, ki jih je težko povedati na glas.

Morda je prav zato njegovim pesmim uspelo nekaj, kar v glasbeni industriji ni samoumevno: številne poslušajo tako tisti, ki so jih odkrili pred dvajsetimi leti, kot tudi mlajše generacije.