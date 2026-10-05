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Glasba

V Ljubljano prihaja Sergej Ćetković

Ljubljana, 05. 10. 2026 12.29 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
K.Z.
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V glasbi se trendi hitro menjajo, a nekatere stvari ostajajo. Ena od njih so dobre ljubezenske balade. Tiste, ki jih poznamo po prvih nekaj tonih in jih pogosto povezujemo z določenimi obdobji svojega življenja. Prav takšne pesmi že več kot dve desetletji ustvarja Sergej Ćetković, ki oktobra prihaja tudi v Ljubljano.

Črnogorski pevec in avtor Sergej Ćetković je skozi leta postal eno najbolj prepoznavnih imen regionalne pop glasbe. Njegove pesmi niso znane po velikih presenečenjih ali glasbenih eksperimentih, temveč po nečem precej bolj preprostem: čustvih, zgodbah o odnosih in melodijah, ki hitro ostanejo v spominu.

Sergej Ćetković prihaja v Ljubljano.
Sergej Ćetković prihaja v Ljubljano.
FOTO: Luka Vajgel

Romantik, ki ni spreminjal svojega recepta

Sergej Ćetković je svojo glasbeno pot začel že konec devetdesetih let, širšo prepoznavnost pa si je ustvaril z albumi in uspešnicami, ki so ga hitro uvrstile med najbolj priljubljene pevce balad na območju nekdanje Jugoslavije.

Pesmi, kot so Pogledi u tami, Prsten na sto, Pola moga svijeta, Nazovi me in Ako te nije pronašla ljubav, so z leti postale njegov zaščitni znak. Njegova glasba je skoraj vedno povezana z ljubeznijo: včasih srečno, drugič izgubljeno, pogosto pa s tistimi občutki, ki jih je težko povedati na glas.

Morda je prav zato njegovim pesmim uspelo nekaj, kar v glasbeni industriji ni samoumevno: številne poslušajo tako tisti, ki so jih odkrili pred dvajsetimi leti, kot tudi mlajše generacije.

Spoznala ga je tudi Evropa

Leta 2014 je Ćetković dobil še posebno priložnost, ko je Črno goro zastopal na izboru za pesem Evrovizije s skladbo Moj svijet.

Čeprav je bil nastop pomemben mejnik njegove kariere, je ostal zvest glasbenemu slogu, po katerem ga poslušalci poznajo že od začetkov: romantičnemu popu, močnim melodijam in predvsem besedilom, v katerih ima glavno vlogo ljubezen.

Tokrat ga bomo poslušali v Ljubljani

Slovenski oboževalci ga bodo lahko ponovno slišali v soboto, 10. oktobra 2026, ko bo ob 21. uri nastopil v Media Centru Cvetličarna v Ljubljani. Koncert bo del njegove turneje Live Tour 2026, na njem pa ne bo manjkalo skladb, ki so zaznamovale njegovo dolgoletno kariero.

Za vse, ki imajo radi koncerte, na katerih občinstvo pogosto zapoje glasneje od izvajalca, bo to verjetno eden tistih večerov, ko bo precej besedil znanih na pamet.

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