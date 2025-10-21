Svetli način
V Ljubljano prihaja Tommy Cash

Ljubljana, 21. 10. 2025 20.48 | Posodobljeno pred eno minuto

Ota Širca Roš
V Ljubljansko Odisejo pa v petek prihaja... no, pravijo mu Kanye East, na Evroviziji pa so ga spoznali kot Tommyja Casha, zares pa je provokativnemu Estoncu ime Tomas Tamme-mets. 33-letnik je na letošnji Evroviziji navdušil evropsko publiko s parodijo italijanskih klišejev v skladbi Espresso Macchiato, tudi sicer pa so njegove glasbeno-umetniške stvaritve precej provokativne. Slovenci smo ga, glede na statistike predvajanja, vzljubili.

"Občutek imam, da smo osvojili srca ljudi, tega smo si tudi želeli. Želeli smo si ljudi osrečiti, jih nasmejati... Zelo se veselim priti v vašo državo, da bom z vami pel, plesal... se vidimo kmalu v Odiseji," je pred nastopom pred slovenskim občinstvom povedal Tommy Cash.

Pripravlja tudi kaj novega?

"Vsak naš nastop je nekaj novega. Vsak nastop je nov. Veliko tudi improviziramo, kar tam, na mestu, zato sem prepričan, da bo tudi kaj norega," je odgovoril.

