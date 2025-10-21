V Ljubljano prihaja Tommy Cash

"Občutek imam, da smo osvojili srca ljudi, tega smo si tudi želeli. Želeli smo si ljudi osrečiti, jih nasmejati... Zelo se veselim priti v vašo državo, da bom z vami pel, plesal... se vidimo kmalu v Odiseji," je pred nastopom pred slovenskim občinstvom povedal Tommy Cash.

Pripravlja tudi kaj novega?

"Vsak naš nastop je nekaj novega. Vsak nastop je nov. Veliko tudi improviziramo, kar tam, na mestu, zato sem prepričan, da bo tudi kaj norega," je odgovoril.