V Ljubljano prihajajo Gipsy Kings s Toninom Baliardom

Tonino Baliardo je eden od ustanoviteljev in vodij Gipsy Kings , predvsem pa virtuoz na kitari in svetovno znan skladatelj. Skladal in produciral je največje uspešnice skupine, kot sta klasiki Bamboleo in Djobi Djoba , sklada pa tudi filmsko glasbo.

Zasedbo mojstrov romske glasbe, ki so bili ustanovljeni leta 1978, sestavlja deset nadarjenih glasbenikov, ki so po vsem svetu prodali več kot 20 milijonov albumov. Izdali so 15 studijskih albumov. Trije albumi so bili nominirani za nagrado grammy, od tega je album Savor Flamenco leta 2014 prejel to prestižno nagrado v kategoriji najboljše svetovne glasbe. V 45-letni karieri so bili nagrajeni s številnimi zlatimi, platinastimi in diamantnimi ploščami. Pred kratkim pa je Tonino Baliardo sam prejel platinasto ploščo za duet s Takagijem Ketro.