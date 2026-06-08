V Londonu do smrti zabodli pevca in tekstopisca Talayja Rileyja

V Londonu so do smrti zabodli pevca in tekstopisca Talayja Rileyja . Z grammyjem nagrajenega glasbenika, čigar pravo ime je bilo Mark Orabiyi , so reševalci na kraju razglasili za mrtvega, je potrdila Metropolitanska policija. Poleg njega je vbodne rane utrpel tudi 20-letnik, ki se zdravi v bolnišnici. Njegovo življenje naj ne bi bilo v smrtni nevarnosti.

Kot je še sporočila policija, so v povezavi z napadom aretirali tri ljudi. 27-letnika so proti plačilu varščine že izpustili iz pripora, 24-letnika in 25-letno žensko pa so po zaslišanju prav tako izpustili.

35-letni glasbenik je bil znan po sodelovanju z Duo Lipo, Britney Spears in Ellie Goulding ter številnimi drugimi izvajalci, pred časom pa je bil del Usherjeve turneje. Na družbenem omrežju so se mu že poklonili številni glasbeni kolegi, med njimi Stormzy, Craig David, Paloma Faith, Oritse Williams, Wretch 32 in Kehlani.