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Glasba

V Londonu do smrti zabodli pevca in tekstopisca Talayja Rileyja

London, 08. 06. 2026 12.58 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
K.Z.
Talay Riley

Umrl je pevec in tekstopisec Talay Riley, poročajo tuji mediji. 35-letnik, ki je sodeloval z Duo Lipo, Britney Spears in Zendayo, je bil do smrti zaboden v Londonu, kjer so ga po klicu reševalcem našli na vrtu posestva, je potrdila Metropolitanska policija.

V Londonu so do smrti zabodli pevca in tekstopisca Talayja Rileyja. Z grammyjem nagrajenega glasbenika, čigar pravo ime je bilo Mark Orabiyi, so reševalci na kraju razglasili za mrtvega, je potrdila Metropolitanska policija. Poleg njega je vbodne rane utrpel tudi 20-letnik, ki se zdravi v bolnišnici. Njegovo življenje naj ne bi bilo v smrtni nevarnosti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kot je še sporočila policija, so v povezavi z napadom aretirali tri ljudi. 27-letnika so proti plačilu varščine že izpustili iz pripora, 24-letnika in 25-letno žensko pa so po zaslišanju prav tako izpustili.

35-letni glasbenik je bil znan po sodelovanju z Duo Lipo, Britney Spears in Ellie Goulding ter številnimi drugimi izvajalci, pred časom pa je bil del Usherjeve turneje. Na družbenem omrežju so se mu že poklonili številni glasbeni kolegi, med njimi Stormzy, Craig David, Paloma Faith, Oritse Williams, Wretch 32 in Kehlani.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Njegova družina je po novici o smrti v izjavi za javnost zapisala: "Mark je bil ljubljeni sin, brat, stric in prijatelj. V našo družino je prinesel ljubezen, luč in veselje. Vedno bomo cenili njegovo prijaznost in neverjetno nadarjenost. Dotaknil se je številnih življenj, spomin nanj pa bo ostal z nami do konca."

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Lark
08. 06. 2026 14.40
Tokrat policaji niso aretirali zabodenega?
Odgovori
+1
1 0
Misanthrope
08. 06. 2026 14.33
Že ptički pojejo, da se po Londonu ne moreš več sprehajat brez neprebojnega jopiča
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+1
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