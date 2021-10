V Londonu v počastitev 75-letnice Bowiejevega rojstva odprli pop-up trgovino

Pop-up trgovina je vrata odprla na naslovu 14 Heddon Street, lokaciji, ki je upodobljena na naslovnici Bowiejevega albuma The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars iz leta 1972.

V njej so oboževalcem na voljo redki in še nikoli videni posnetki Bowieja iz začetka tisočletja. Postavili pa so tudi repliko telefonske govorilnice, ki je upodobljena na hrbtni strani albuma Ziggy Stardust, kjer lahko obiskovalci poslušajo utrinke Bowiejevih intervjujev, ter interaktivno ogledalo, v katerem se lahko ogledujejo v Bowiejevih najbolj slavnih oblekah.