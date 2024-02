V Los Angelesu bodo podelili glasbene nagrade grammy

Največ pozornosti je namenjene Taylor Swift , ki je med drugim nominirana za album leta. V konkurenci so še Billie Eilish , Olivia Rodrigo in Miley Cyrus.

Ameriški mediji poročajo, da bo letošnja podelitev potekala v znamenju glasbenic, ki so dobile skupaj več nominacij kot njihovi moški kolegi. Za SZA s sedmimi nominacijami sledijo Victoria Monet – katere dve leti stara hči Hazel je najmlajša nominiranka v zgodovini grammyjev, in Phoebe Bridgers , ter poleg njiju z istim številom tudi kanadski glasbenik Serban Ghenea .

Če bo Taylor Swift z Midnights osvojila nagrado za album leta, bo to rekordna četrta zmaga 34-letnice. Trenutno je s tremi glavnimi nagradami za album v elitni družbi s Frankom Sinatro , Paulom Simonom in Steviejem Wonderjem .

Superskupina boygenius – Phoebe Bridgers, Julien Baker in Lucy Dacus – se poteguje za šest grammyjev. Trio se je spoznal kot novinke na sceni neodvisne glasbe in se naveličane nenehnih primerjav z drugim ženskami v rocku odločil sodelovati, obenem pa še naprej ustvarjajo tudi samostojna dela.

SZA je s svojim drugim albumom SOS raziskala eklektično mešanico slogov in žanrov, vključno s popom, rockom in jazzom, ki jim je dodala nekaj sanjskih elektro pregibov, kar ji je prineslo največ nominacij med vsemi izvajalci.

Njen producent Jack Antonoff je za svoje delo prejel šest nominacij, zlasti za sodelovanje z njo in pop pevko Del Rey, ki je z albumom Did you know there's a tunnel under Ocean Blvd dobila pet nominacij.

Odmeva tudi 11 nominacij glasbe iz filma Barbie, ki med drugim vključuje pesmi Billy Eilish, Due Lipa in Nicki Minaj. V filmu je tudi glasba Ice Spice, ki se poteguje za grammyja za najboljšo novo izvajalko.

Večino od 94 grammyjev podelijo že pred televizijskim prenosom, med katerim bodo med drugim nastopili SZA, Eilish, Rodrigo, Burna Boy, Luke Combs in Travis Scott. Letos so dodali tri nove kategorije – najboljši afriški glasbeni nastop, najboljši alternativni jazz album in najboljši pop plesni posnetek.