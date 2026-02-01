V Los Angelesu bodo podelili glasbene nagrade grammy

Nagrade bodo nocoj podelili v 95 kategorijah. Kendrick Lamar je nominiran med drugim za pesem in album leta. Lani je grammyja za album leta osvojila Beyonce, Kendrick Lamar je osvojil skupaj pet grammyjev, najboljša debitantka je postala Chappell Roan, ki je letos nominirana v kategoriji posnetek leta.

Lady Gaga FOTO: Profimedia

Na letošnji podelitvi naj bi nastopilo vseh osem nominirancev za najboljšega debitanta - Olivia Dean, KATSEYE, The Marias, Addison Rae, sombr, Leon Thomas, Alex Warren in Lola Young, pa tudi Sabrina Carpenter, hip-hop duo Clipse, Pharrell Williams in drugi. Za grammyja za posnetek leta so nominirani DtMF (Bad Bunny), Manchild (Sabrina Carpenter), Anxiety (Doechii), Wildflower (Billie Eilish), Abracadabra (Lady Gaga), luther (Kendrick Lamar & SZA), The Subway (Chappell Roan) in APT (Rose & Bruno Mars).

Justin Bieber FOTO: AP

V kategoriji albuma leta pa so nominirani albumi Debi Tirar Mas Fotos (Bad Bunny), Swag (Justin Bieber), Man's Best Friend (Sabrina Carpenter), Let God Sort Em Out (Clipse), Mayhem (Lady Gaga), GNX (Kendrick Lamar), Mutt (Leon Thomas) in Chromakopia (Tyler, The Creator). Za grammyja za pesem leta so v igri pesmi Abracadabra, Anxiety, APT, DtMF, Golden, Luther, Manchild in Wildflower. V kategoriji pop vokalni album so nominirani Swag (Justin Bieber), Man's Best Friend (Sabrina Carpenter), Something Beautiful (Miley Cyrus), Mayhem (Lady Gaga) in I've Tried Everything But Therapy (Part 2) (Teddy Swims).

Miley Cyrus FOTO: AP