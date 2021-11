V Los Angelesu se odpira muzej, posvečen Tupacu

Tupac Shakur , eden od najbolj cenjenih osebnosti hip hopa je zaradi strelnih ran umrl 13. septembra 1996, star je bil 25 let. Križišče v Las Vegasu, kjer se je zgodila tragedija, je še zmeraj predmet raznih analiz in teorij zarote, ostaja pa kraj, kjer se mu še danes poklanjajo.

Po njegovi smrti je zavladala velika praznina, raper pa je za seboj pustil mnogo fizičnih dokazov, kako prepleteno je bilo njegovo življenje z njegovim umetniškim izrazom: ''Obstaja na tisoče koščkov papirja, na roko napisanih besed na papirčkih, vsega je resnično dosti, vse od njegovih tekstov in poezije, ki jo poznamo, pa do nakupovalnih listkov s stvarmi za rojstnodnevno zabavo,'' je povedal Aaron Sachs , predsednik managementa, ki upravlja z raperjevim imetjem. Sachs ima s podobnimi glasbenimi projekti že mnogo izkušenj, sodeloval je pri pripravi dogodkov, ki vključujejo legendi Donnyja Harhawayja in Otisa Reddinga.

Razstava, ki svoja vrata odpira januarja, bo posvečena Tupacovemu vplivu na glasbo in ljudi. Uporništvo, modni stil, tematika, ki jo je pokrival v pesmih, vse to je univerzalno kot tudi njegove pesmi, ki se dotikajo ljubezni do mame, odnosu do nosečnosti in do očetovske ljubezni.