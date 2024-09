'V meni se je znova prebudila nagajiva in hudomušna Natalija Verboten'

Kdaj se bo vrnila stara Natalija, je bilo vprašanje, ki ga je Natalija Verboten v zadnjih letih velikokrat slišala. In zdaj je nazaj. Z novo pesmijo Amore mio v svojem stilu. Navihana, vesela, nagajiva in zabavna. Takšen je tudi njen nov videospot, v katerem ji po 24 letih od njunega prvega sodelovanja ponovno dela družbo znan obraz, ki je z njo nastopil v legendarnem Rdečem Ferrariju.

Natalija Verboten se je vrnila. Čeprav v resnici nikoli ni zares odšla, je bila v zadnjem času nekoliko manj prisotna na medijski sceni, njene zadnje pesmi pa so bile veliko bolj umirjene, kot so jih bili navajeni njeni oboževalci. "To je bila moja močna želja zadnjih par let. A v življenju je tako, da se vse zgodi ob svojem času. Ko mi je Raay lani pokazal to pesem, sem takoj vedela, da je to to, to takoj začutiš in dobila sem kurjo polt," je povedala o vrnitvi na svoje stare glasbene tire s pesmijo Amore mio. "V meni se je spet prebudila nagajiva, hudomušna, zabavna žurerka, ki je včasih tudi simpatično provokativna, ampak vedno poskrbi za dobro voljo in veselje," je še dodala.

Natalija Verboten se je vrnila z novo pesmijo, ki nosi naslov Amore mio. FOTO: NEO VISUALS

Ljudje so tudi njene nove pesmi, balade, pohvalili, a pogrešali so prav tisto Natalijo, ki je pred 24 leti na glasbeni trg stopila z Rdečim Ferrarijem. "Odkar sem snemala balade, so me vsi vprašali, kdaj bom posnela kakšno poskočno in zabavno," je zaupala. Za vrnitev v svoj prepoznavni slog je izbrala posebno taktiko, saj je k sodelovanju v videospotu ponovno povabila starega prijatelja, ki je nastopil že v pesmi, ki jo je izstrelila med zvezde. "Kdo bi bil boljši amore mio, kot moj sodelavec izpred 24 let?" se je nagajivo nasmehnila.

Kdo bi bil boljša izbira kot Jernej Kuntner? FOTO: NEO VISUALS

V novi pesmi jo tako kot v pesmi Rdeč Ferrari, Zate na Triglav in Obriši sline ponovno spremlja Jernej Kuntner. "Skupaj sva prvič nastopila pred 24 leti in takrat je bil to velik bum. Skladba in Jernej sta obnorela vso Slovenijo. Komaj sem čakala, da bova spet sodelovala," je priznala pevka. Klica k ponovnemu sodelovanju se je razveselil tudi priljubljeni igralec. "Ni me klicala Natalija, ampak njen Dejan, a sem bil takoj za, še preden sem sploh vedel, kakšna bo zgodba. Enostavno morava nadaljevati tradicijo," je povedal in dodal, da sta imela sprva zaplet glede termina, saj ni pričakoval, da bosta snemala na Pagu, zato si je za snemanje rezerviral le en dan.

Čeprav se ne pevka ne igralec snemanja pred slabim četrt stoletja ne spomnita več dobro, sta prepričana, da so se že takrat izjemno zabavali, nič drugače pa ni bilo niti tokrat. "Smejali smo se od tretje ure zjutraj, ko smo se zbudili in se začeli pripravljati na snemanje. Jernej je poskrbel, da so me čeljusti in vse te mišice tako bolele od smejanja kot že dolgo ne. Ne spomnim se, kdaj sem se nazadnje toliko presmejala," se je nasmejala Velenjčanka in dodala, da je tudi zgodba novega videospota precej zabavna, dogaja pa se v kampu.

Pevka je za novo pesem spet posnela hudomušen videospot na vročem Pagu. FOTO: NEO VISUALS