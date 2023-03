V Münchnu zelena luč za koncert Rogerja Watersa

Koncert soustanovitelja skupine Pink Floyd Rogerja Watersa ne bo odpovedan, kljub številnim kritikam zaradi pevčevega domnevnega antisemitizma. Kot je nedavno sporočil münchenski mestni svet, izredna odpoved pogodbe z organizatorjem koncerta pravno ni mogoča, bo pa mesto v bližini kraja koncerta osveščalo o razumevanju med narodi, mednarodni solidarnosti in proti antisemitizmu, pa tudi o pravici Izraela do obstoja ter o suverenosti Ukrajine.

Nadžupan mesta Dieter Reiter je ob tem napovedal, da želi sodelovati z bavarsko deželno vlado, da bi poiskali načine za ustrezno pravno podlago, ki bi občinam v podobnih primerih omogočala tovrstne prepovedi. Nesprejemljivo in nevzdržno je dovoliti koncert kakega umetnika, na katerem se bo skoraj gotovo širila do Izraela kritična propaganda, v nekaterih primerih pa očitno tudi antisemitski slogani, je povedal Reiter.

Watersa so doslej kritizirali zaradi njegove podpore kampanji BDS (Boycott, Divestment and Sanctions), ki poziva k bojkotu države Izrael in njenih dobrin zaradi politike do Palestincev. Na svojih koncertih tudi spušča balone v obliki prašičkov, na katerih je Davidova zvezda. Za razburjenje je poskrbel tudi s svojimi izjavami o vojni v Ukrajini.