Se bo Whitney Houston vrnila kot hologram?

Po letih, ko se v taboru pokojne pevke Whitney Houston ni kaj prida dogajalo in so hranili njene neizdane posnetke, je zdaj njena snaha Pat Houston, ki upravlja z njeno zapuščino, povedala, da imajo velike načrte. Podpisali so namreč založniško pogodbo za nov album, muzikal na Broadwayu ter turnejo z njenim hologramom. "Zavedamo se, da je bila Whitney ameriška ljubljenka, zdaj pa bi radi ljudi na to spomnili in na njeno zapuščino," je povedalLarry Mestel, predstavnik Primary Wave Music Publishing.

Za hologram bo poskrbelo podjetje BASE Hologram, njen direktor Brian Becker pa je povedal, da bo virtualno Whitney spremljala živa zasedba, spremljevalni pevci in plesalci, turneja pa se bo imenovala Večer z Whitney (An Evening With Whitney). "Precej bomo izboljšali uporabo kreativnih elementov, ki so na voljo s to tehnologijo, saj je bolj filmska, kar pomeni, da lahko uporabimo animacijo in specialne efekte in zares izboljšamo šov," je povedal Becker.

Dejstvo je, da je omenjeno podjetje prej že poskrbelo za holograme glasbenikov kot so Frank Zappa, Ronnie James Dioin Roy Orbison, drži pa tudi, da so napovedovali turneje in holograme Liberaceja, Selene, Patsy Cline, BiggiejainTammy Wynette, ki pa se niso nikoli materializirali. Jim bo z Whitney uspelo? Bomo videli.