V nemški vasi Wacken se začenja 34. festival metal glasbe

Wacken v nemški zvezni deželi Schleswig-Holstein se v festivalskem tednu spremeni v mesto s približno 90.000 prebivalci - oboževalci in približno 10.000 članov ekip, glasbeniki in novinarji iz vsega sveta. Festivalsko prizorišče je postavljeno na travnikih, kjer se sicer pasejo krave.

Na približno 240 hektarjih organizatorji zgradijo popolnoma samostojno infrastrukturo z več kot 1300 stranišči, tuši, lastno oskrbo z elektriko in vodo, odvozom smeti in manjšo policijsko postajo. Glasbeniki na enem največjih heavy metal festivalov na svetu nastopajo na treh glavnih odrih, poimenovanih Faster, Harder in Louder.

Festival zahvaljujoč tonam lesnih sekancev za podlago in drenažnemu sistemu, pa tudi okoliškim kmetom, ki s traktorji rešujejo obtičala vozila, tudi ob močnem dežju in blatu običajno poteka nemoteno. Le leta 2023, ko je zaradi blata večina festivalskega območja postala neprevozna, so bili organizatorji primorani festival skoraj v celoti odpovedati, piše Deutsche Welle.