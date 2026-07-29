V nesreči z motorjem umrl z oskarjem nagrajeni igralec in glasbenik Glen Hansard

"Motorista, moškega v 50. letih, so na kraju dogodka oživljali, a mu ni bilo več pomoči. Policisti so kraj do prihoda forenzikov zavarovali, lokalni preiskovalci pa še preučujejo okoliščine nesreče," so v izjavi za javnost sporočili s policije. Da je bil žrtev igralec in glasbenik Glen Hansard , je potrdila agencija ATC Management, ki ga je zastopala.

"Zlomljenih src sporočamo, da je v tragični prometni nesreči v Dublinu umrl Glen Hansard. Njegova družina je pretresena in prosi za spoštovanje zasebnosti v tem težkem obdobju. Hvaležni so za izkazano podporo in se zahvaljujejo reševalcem, ki so prvi prispeli na kraj nesreče," so v imenu družine sporočili z agencije.

Hansard je pri 13 letih zapustil šolo in se začel preživljati kot ulični glasbenik v Dublinu. Leta 1990 je ustanovil skupino The Frames, ki je izdala šest studijskih albumov in zaslovela na Irskem. Skupaj s češko pevko Markéto Irglovo je deloval v duetu Swell Season. Leta 2007 sta skupaj nastopila v nizkoproračunskem muzikalu z naslovom Once, njuna pesem Falling Slowly pa je bila nagrajena z oskarjem. Film je bil nagrajen tudi z grammyjem za najboljši glasbeni album.

Leta 2012 je izdal prvi samostojni album, ki ga je naslovil Rhythm and Repose. Album Didn't He Ramble iz leta 2015 je bil nominiran za najboljši folk album leta. Poročen je bil s pesnico Maire Saaritsa, s katero imata triletnega sina.