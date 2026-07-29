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V nesreči z motorjem umrl z oskarjem nagrajeni igralec in glasbenik Glen Hansard

Dublin, 29. 07. 2026 16.18 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Glen Hansard

Na Irskem je v nesreči z motorjem umrl 56-letni igralec in glasbenik Glen Hansard. Kot je poročal Irish Times, je bilo v nesreči na zahodni strani Dublina udeleženo le njegovo vozilo. Da se je zgodila nesreča s smrtnim izidom, je potrdila tudi irska policija, a identitete žrtve ni razkrila.

"Motorista, moškega v 50. letih, so na kraju dogodka oživljali, a mu ni bilo več pomoči. Policisti so kraj do prihoda forenzikov zavarovali, lokalni preiskovalci pa še preučujejo okoliščine nesreče," so v izjavi za javnost sporočili s policije. Da je bil žrtev igralec in glasbenik Glen Hansard, je potrdila agencija ATC Management, ki ga je zastopala.

V nesreči z motorjem je umrl glasbenik Glen Hansard.
V nesreči z motorjem je umrl glasbenik Glen Hansard.
FOTO: Profimedia

"Zlomljenih src sporočamo, da je v tragični prometni nesreči v Dublinu umrl Glen Hansard. Njegova družina je pretresena in prosi za spoštovanje zasebnosti v tem težkem obdobju. Hvaležni so za izkazano podporo in se zahvaljujejo reševalcem, ki so prvi prispeli na kraj nesreče," so v imenu družine sporočili z agencije.

Hansard je pri 13 letih zapustil šolo in se začel preživljati kot ulični glasbenik v Dublinu. Leta 1990 je ustanovil skupino The Frames, ki je izdala šest studijskih albumov in zaslovela na Irskem. Skupaj s češko pevko Markéto Irglovo je deloval v duetu Swell Season. Leta 2007 sta skupaj nastopila v nizkoproračunskem muzikalu z naslovom Once, njuna pesem Falling Slowly pa je bila nagrajena z oskarjem. Film je bil nagrajen tudi z grammyjem za najboljši glasbeni album.

Leta 2012 je izdal prvi samostojni album, ki ga je naslovil Rhythm and Repose. Album Didn't He Ramble iz leta 2015 je bil nominiran za najboljši folk album leta. Poročen je bil s pesnico Maire Saaritsa, s katero imata triletnega sina.

Razlagalnik

Oskar, uradno znan kot nagrada akademije, je ena najprestižnejših filmskih nagrad na svetu. Podeljuje jo Ameriška akademija filmskih umetnosti in znanosti od leta 1929. Nagrada se podeljuje za izjemne dosežke v filmski industriji, vključno z igro, režijo, scenarijem in glasbo. Zlati kipec, ki ga prejmejo nagrajenci, je postal svetovni simbol filmske odličnosti in umetniškega priznanja.

Ulični glasbenik, v angleščini znan kot 'busker', je umetnik, ki izvaja glasbo na javnih mestih za prostovoljne prispevke mimoidočih. Na Irskem, še posebej v Dublinu, ima ulično glasbeništvo izjemno bogato tradicijo. Mesto je znano po svoji živahni glasbeni sceni, kjer so številni svetovno znani irski glasbeniki začeli svojo pot prav na ulicah, kar jim je omogočilo razvoj nastopanja v živo, neposreden stik s poslušalci in gradnjo pristne povezave z občinstvom.

Studijski album je glasbena zbirka posnetkov, ki je bila v celoti posneta v nadzorovanem okolju profesionalnega snemalnega studia. Za razliko od albumov, posnetih v živo (live albumov), studijski albumi glasbenikom omogočajo uporabo naprednih tehnik snemanja, večkratno snemanje istih delov za doseganje popolnosti, dodajanje različnih instrumentov v več plasteh (overdubbing) ter uporabo postprodukcijskih učinkov. To je standardni format za izdajanje avtorske glasbe, ki omogoča visoko kakovost zvoka in umetniško svobodo pri ustvarjanju končne zvočne podobe.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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