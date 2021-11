V novem božičnem videu Mariah Carey tudi njena dvojčka

Ker je 1. november že za nami, so se nekateri že začeli pripravljati na božično-novoletne praznike. Med njimi je tudi pevka Mariah Carey , ki je za vse ljubitelje božičnih praznikov pripravila novo pesem z naslovom Fall in Love at Christmas . Tokrat sta se ji pri petju pridružila Khalid in Kirk Franklin , izid pesmi pa je pospremil tudi praznični videospot. V njem nastopata tudi njena 10-letna dvojčka Moroccan in Monroe , ki ju ima z nekdanjim možem Nickom Cannonom .

Pevkina največja uspešnica All I Want For Christmas je izšla pred 27 leti in do danes še ni minil božič, da si je ne bi vsak vsaj enkrat zavrtel ali pa jo slišali na radijskih postajah. Mariah Carey tako že od leta 1994 s svojim glasom razveseljuje ljudi v času božičnih in novoletnih praznikov. Zanimivo pa je, da je uspešnica All I Want For Christmas še vedno največkrat predvajana pred prazniki, a poslušanje se začne že prej. Tako, kot je že storila lani, tudi za letos pripravlja posebno božično oddajo Mariah's Christmas: The Magic Continues.