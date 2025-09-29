Svetli način
V Novem mestu predstavili operni muzikal o Dragotinu Ketteju

Novo mesto, 29. 09. 2025 16.16 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , R. M.
Komentarji
0

V novomeškem Kulturnem centru Janeza Trdine so premierno uprizorili operni muzikal Kette. V dve uro trajajoči predstavi režiserja Vinka Möderndorferja bosta v ospredju lik in delo pesnika Dragotina Ketteja, s posebnim poudarkom na Kettejevi povezavi z Novim mestom, kjer je preživel dve leti svojega sicer kratkega življenja.

Muzikal, za katerega je glasbo napisal Aleš Makovac, se sprehodi skozi pesnikovo delo, zraven pa vključi tudi Kettejevo novomeško ljubezensko zgodbo, ki se kakor rdeča nit prepleta skozi celotno opero in skrbi za njeno dramatičnost.

Delo gledalca popelje od Kettejevih ljubljanskih gimnazijskih let z mladostno navihanostjo, razigranostjo in bojem za slovenstvo prek odnosa s stricem, zapleta s škofom Missio in profesorskim zborom, vse do prihoda v Novo mesto, ki je med drugim povezano s Kettejevo veliko ljubeznijo do Angele. V drugem dejanju delo predstavi pesnikovo bolehanje v vojski. Na plan prihajajo spomini, v vrhuncu ponovnega upanja pa se Kette, ki ga bo upodobil tenorist Klemen Torkar, poslovi.

Operni muzikal Kette je po operi Kit na plaži drugo veliko delo, ki ga je v produkciji Kulturnega centra Janeza Trdine režiral Möderndorfer. V njem bodo poleg Torkarja nastopili še Marko Erzar, Gaja Sorč, Marko Ferjančič, Andrej Rustja, Ana Pavlov Pervanje in Irena Yebuah Tiran.

Prve ponovitve izvajalci obljubljajo v prvi polovici novembra. V načrtu jih imajo vsaj šest do sedem, vzporedno pa se jim bodo pridružile dopoldanske ponovitve za mladino, je na nedavni novinarski konferenci povedal vodja projekta Matevž Novak.

dragotin kette predstava vinko Möderndorfer novo mesto gledališče
