V Novem Sadu odpovedali letošnji festival Exit

"Ker se po našem zadnjem javljanju zdravstvena situacija v naši državi na žalost ni spremenila in glede na to, da sta nam vaše zdravje in varnost na prvem mestu, vas obveščamo, da 20. izvedbe Exita med 13. in 16. avgustom letošnjega leta zagotovo ne bo,"so zapisali na uradni Facebookovi strani in dopisali: "Vnovično prestavljanje festivala je zelo obsežen in zahteven proces, zato vas prosimo za še malo potrpljenja. Do konca meseca bomo objavili datume za Exit 2021, kmalu pa prihaja tudi novica o prijavah na naslednji festival in o vračanju denarja. Bodite dobro in pazite drug na drugega."