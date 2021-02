V novem spotu skupine Wckd Nation je raper Vazz nekdo drug

Dve do tri izvrstne za na pot. Medtem ko z Recyclemanom štejemo tunele do Maribora, Wckd Nation prav od tam pošiljajo vabilo na funky žur.

1. WCKD NATION FT. VAZZ – Come Over, Come By

Krasen funky-pop številčne domače acid-jazz zasedbe. Wckd Nation v primerjavi z nekaj prejšnjimi poskusi nastopajo odločno bolj sproščeni in zadovoljni. Diskreten ritem pesemCome Over, Come By dopadljivo priganja naprej. Njena melodija ostaja prijazna, čeprav je ta pripovedno kar pošteno nasičena. Malenkost težje razumem koordinate, ki zmorejo združiti izvorno angleško besedilo in rapersko dopolnilo v slovenščini. Recimo, da zaradi tega razmerja pesem še pridobi elastičnost. Še posebej zato, ker je raper Vazz spet odličen. Vazz je bratenje z Wckd Nation izvedel pohvalno igrivo in zato skrajno prepričljivo. Močno upam, da je Vazz s kaskaderjem, ki je prevzel njegovo vlogo v pričujočem spotu, bolj zadovoljen, kot sem sam. Večkratno lepo. Ocena: 4 2. RECYCLEMAN – Kolk je tunelov do MB

Štetje tunelov med potjo pa slovenski transferzali prevedeno v prijeten funky-pop se zdi nadvse dobrovoljna domislica. Recycleman z verzi in ritmiko suvereno ustvarja potovalno vzdušje in, mimogrede, sleherniku ponudi možnost vstopa v namišljen road-trip. Domača raperska legenda svoje številne avtentične popotniške izkušnje sklene kar doma. Svoje dni kaj takega od Recyclemana ne bi pričakovali. A če upoštevamo čas, ki ga preživljamo, avtorjeva vizija ali občutek-za-ta-trenutek dobi povsem drugačen predznak. Video je sestavljanka starejših posnetkov, a vendar deluje zdaj zmerno izzivalno, pod črto pa zelo sproščujoče. Slovenija, od kod lepote tvojih tunelov in vsega ostalega?Kolk je tunelov do MB je eden od songov z Recyclemanovega aktualnega albuma Kwa. Ocena: 4 3. RAYE FT. RUDIMENTAL – Regardless

Londončanka Raye je tista, ki bo vsak čas razglašena za naslednjo veliko novo stvar. Po nepisanem glasbeno-marketiškem protokolu se spodobi, da brhko soularko za svojo sezonsko muzo v večstransko trženjsko zadovoljstvo prevzame proizvajalec plesnih himnic. Lani je bil to producentRegard, ki je v sodelovanju z Raye ustvaril ne ravno izstopajoč hit Secrets. V tej je bila Raye vokalno nemara še bolj prožna, kot je v Regardless. Toda ta nova zmaga pevke Raye je v primerjavi z omenjeno precej bolj iskra in sijoča. Predvsem na račun pri newyorškem plesnem kombuiiO izposojenem vzorcu (iz uspešnice Rapture, 2001), seveda. Rudimental kot preverjena dance+drum’n’bass valuta so z Regardless brez težav dosegli svoj standard. Medtem ko Raye, ki ima v svoje arsenalu še veliko drugačnih, boljših songov, v tej karierni fazi nujno potrebuje ravno take vrste udarnost dolgega dometa. Ocena: 3,5 4. CARDI B – Up

Nepoboljšljivo agresiven kič. Slavna ameriška raperka nadaljuje v slogu. Saj gre za neizprosen boj za obstanek med trojico komercialno najuspešnejših hiphopark, mar ne. WAP je zdaj že lanska skupna provokacijaCardi B inMegan Thee Stallion. Sodeč stopnji banalnosti novi poskus uspešnice Cardi B za tisto ne zaostaja. Še slabše. Tale Up niti ni več zafrkavanje ali neumnost te humoristične sorte. Ampak je patetična groteska, ki te zmore le narediti živčnega. Na trenutke se celo zdi, da Cardi B ob mletju svojega plevela sploh ne uživa. Ko namembnost, enako kot rapanje, ritmična podlaga, vsebina verzov in naposled imidž ne ponudijo priložnosti za pohvalo. Ocena: 1,5