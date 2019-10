V novem spotu z erotično zgodbo tudi Zala Đurić Ribič

Videospot, v katerem so nastopile tri ženske, ki so Juretu najbližje – njegova sestra, mama in najboljša prijateljica Zala, je bil posnet na slovenski obali pod taktirko Martina Belaca , Vaska Vidmarja in samega Jureta Lesarja . ''Med ustvarjanjem smo razmišljali o minljivosti lepote. O staranju. o tem, kako zelo pomembno je, da cenimo to lepoto,'' je scensko postavitev razložil avtor skladbe.

Sicer pa se Jure z glasbo ukvarja že vrsto let. Za seboj ima dva albuma z skupino Eskobars, na katerih je tako avtor glasbe in besedil kot tudi pevec in kitarist. Skupaj z Bogdanom Sojičem, Rokom Druscovichem in Teom Collorijem je izdal dve studijski plošči – Eskobars (2010) in Ni dovolj! (2014), že pred izdajo prvega albuma pa so nase opozorili kot zmagovalci natečaja za obetajoče bende. Nato so sledili nastopi v Hali Tivoli, na odrih klubov, lokalov in festivalov in odmevno sodelovanje z Gramatikom pri skladbi Brave Men.