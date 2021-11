V novem videospotu pevke Alye nastopata tudi njena starša

Tukaj je čas, ko lovimo sončne žarke in čas, ki ga posvetimo našim ljubljenim. S skladbo Se živi, za katero je Raay napisal glasbo, Marjetka Vovk pa besedilo, se praznujejo ljubezen, veselje, poljubi in pogledi. "Pesem govori, da je leto dolgo 365 dni, vsi dnevi pa so lepi, če nas vsak dan gor drži ljubezen," je prepričana Alya.



Prihajajo praznični dnevi in vse kaže, da konec leta ne bomo proslavili z bučnimi zabavami. "Jaz sem večna optimistka. Čeprav časi niso optimistični, sem se odločila za osebno zadovoljstvo. Ni se mi bilo težko odločiti, saj mi tarnanje in slaba volja ne dišita preveč. Jaz ostajam pozitivka, četudi zaenkrat ne moremo nastopati na odrih. Upam, da bo moja nova pesem ogrela vaša srca in boste v njenih ritmih zaplesali že danes in v vseh dneh leta."