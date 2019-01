V novem videospotu Pop Design tudi sinova Mirana Rudana

V novo leto je priljubljena skupina Pop Desing po izjemno uspešnem koncertnem letu in uspešnici Norcu podoben, ki na Youtube šteje že več kot milijon ogledov, predstavlja novo glasbeno zgodbo Ne joči (da srce ne poči) z močnim sporočilom. Nova skladba, pod katero se kot avtor besedla podpisuje prvi glas skupine, Miran Rudan, avtor glasbe je ustvarjalec uspešnic Matjaž Vlašič in Maj Vlašič in pod aranžma Martin Štibernik, ni ljubezenske narave, temveč se dotakne bolečine – razočaranja bližnje osebe.