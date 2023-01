V novem videospotu skupine Hamo & Tribute 2 Love finalistka šova SIT Tamia Šeme

Skupina Hamo & Tribute 2 Love je po izidu nove pesmi z naslovom Pusti mi prižgano luč sedaj pesem predstavila tudi v video podobi. Z videospotom, v katerem je ob drogu zaplesala finalistka šova Slovenija ima talent, Tamia Šeme, so želeli predstaviti pot posameznika, ko se zaljubi. Kot pravijo, je koreografija nujen element vsakega razmerja, saj ob plesu dveh, prostora za solo plesne gibe hitro zmanjka. Pesem je del novega albuma, ki ga bo priljubljena skupina v CD in digitalni obliki izdala marca in nosi naslov 22.

Hamo & Tribute 2 Love predstavljajo nov videospot za pesem Pusti mi prižgano luč. Skladba, ki govori o potrebni edinstvenosti posameznika v ljubezni dveh, je bila prvič predstavljena konec lanskega decembra, zdaj pa je dobila še svojo video zgodbo.

"Zaljubljamo se v drugačnost, v paru pa si lahko postanemo preveč podobni. In takrat si moramo prižgati luč, da se spomnimo, kdo smo, ko nismo v dvojini," so o pesmi razkrili člani benda in dodali, da je v vsakem razmerju potrebna koreografija. "Ko plešeš sam, plešeš v neomejenem prostoru - ko plešeta dva, prostora za solo hitro zmanjka. Takrat je potrebna koreografija, simetrija, natančnost, moč, vztrajnost, usklajenost. Koreografija je pravzaprav nujen element vsakega razmerja, pa čeprav smo se v resnici zaljubili v dekle, ki je na drugem koncu plesišča plesala sama," so še povedali.

icon-expand Hamo & Tribute 2 Love so po novi pesmi pred kratkim predstavili še nov videospot. FOTO: Nadica Petrova

Osrednji element videospota, ki so ga posneli z režiserjem Markom Pircem, je plesni drog, ki predstavlja os, okoli katere se prepleta koreografija razmerja. Ples ob drogu sta izvedli nekdanja finalistka šova Slovenija ima talent Tamia Šeme in svetovno znana plesalka na drogu Tjaša Skubic. Postavljeni sta bili pred zahtevno nalogo, in sicer kako plesati v dvoje in hkrati ostati solistki, ki si dovolita biti drugačni.

icon-expand Koncerti Hamo & Tribute 2 Love so vedno poslastica za glasbene rokenrol sladokusce. FOTO: Marko Alpner