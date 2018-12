V novo leto z Janom Plestenjakom na POP TV

Prepustite se dvem uram glasbe Jana Plestenjaka. Ob 21.10 pa vse do druge ure zjutraj lahko prisluhnete Janu Plestenjaku, ki se je po enoletnem ustvarjalnem premoru vrnil na koncertne odre s spektakularnim koncertom v Stožicah, kjer so se mu pridružili tudi prijateljiChalle Salle, Modrijani, Nina Pušlar, Lado Bizovičar, Primož Grašič in Poskočni muzikanti.

Pevec je postregel z repertoarjem, dolgim okrog 30 pesmi. Približno 12.000 obiskovalcev in obiskovalk je prepevalo njegove najnovejše pesmi in stare hite, vse od balad do hitrih ritmov, ki so za vselej zaznamovale slovenski glasbeni prostor.