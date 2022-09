V paralelni slalomski dirki med lepim Škotom in brhko Kolumbijko zmaguje dama

Prostranost novega hita obetavnega škotska pop-soularja je posledica preudarnega aranžmajskega pretoka. Tiha godalna komponenta se trudi prikriti pomanjkljivo melodijsko bistrost, a v tem smislu nikakor ne prepriča. Joesef se kot vokalist nad Joea , seveda simbolno, spravi zadržano. Sled, ki ga song pušča za sabo, bi vseeno lahko bila malenkost bolj konkretna. Se pa zato zaključek plahe pop pripovedi razlitje in ta se nato estuarsko počasi podaljšuje. Naposled Joe le uspe prispeti v bližino skladenjske formulacije, na kateri sila uspešno jezdi, na primer, manchestrski pop bend The 1975. Komaj zadostna simplifikacija očitno goreče ljubezenske afere.

BABYFACE FT. ELLA MAI - Keeps On Fallin'

Uchisova je soularsko zasanjanost malenkostno preusmerila. S singlom No Hay Ley se pevkina značilna latino-pop romatika delno preizkusi še ob poudarjenem ritmiziranem vzgibu. Pospešena sredica nove uspešnice še vedno mlade in igrive kolumbijsko-ameriške zvezdnice izdaja njene korenine, a ta del songa, ki ima sicer prikupno melodijo, služi le kot intriganten detajl ali pač nadomešča instrumentalno solažo. Hkrati pa vnovič potrjuje Kalijino odločenost, da si preveč sladkobne, tj. raggatonske razpuščenosti v svojem opusu na srečo (še) ne dovoli. Artizem Kali Uchis ostaja v sferi dobrega okusa, medtem ko prepoznavni seksi pridih ne veni.

Nesporna R&B legenda Babyface še miga. V duet je zvabil mlado angleško soularko. Pridelan mini hitič bi bil lahko harmonsko še bogatejši. Kajti že zelo kmalu pogrešimo tudi kak bolj dramatičen melodijski zasuk ali frazo, ki bi Keeps On Fallin' malce dvignila. Tako pa song, na žalost skladno s svojim naslovom, prehitro zaide med lepe, a sorazmerno dolgočasne R&B popevke starejšega kova. Babyface je namreč kot solist, predvsem pa kot producent (Toni Braxton, Bobby Brown, Brandy, Mary J.Blige idr.) kraljeval ob koncu osemdesetih in nato v devetdesetih. Nadvse bizaren je tudi video. Ko soularska noblesa podoživlja dvorjansko imenitnost, kaj hitro nastanejo problemi. Problemi tipa, dajte se podučiti vsaj, kako se pravilno drži pecljaste kozarce. Za nalivanje penine v te in nato pitje z njih bo zagotovo dovolj časa že takoj ob odmoru po prvi, težavni začetni učni uri nobel vedenja.

Ocena: 3

REMA FT. SELENA GOMEZ - Calm Down