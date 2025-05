V prestolnici so na svoj račun prišli oboževalci korejske pop glasbe

K-pop že leta s svetlobno hitrostjo pridobiva privržence povsod po svetu, predvsem po zaslugi skupin, kot so fantovski BTS in dekliški Blackpink.

"Glasba je v korejščini, refren je velikokrat v angleščini, pa tudi kakšni manjši deli, da je bolj mednarodno," nam je povedala Barbara Kavčič Josipovič in dodala: "Običajno je narejena tudi kakšna koreografija, tako da tudi če ti kakšna pesem ni všeč, lahko plešeš, se poistovetiš z jezikom ali ti je všeč del, kjer rapajo. Različne stvari so in vsak se v nečem najde."

Slovenska skupnost privržencev k-popa sicer ni ogromna.

"Ko pogledaš kakšen nastop ali videospot, gre vedno za popolnost. Vse, kar naredijo, naredijo 100-odstotno. To je zelo lepo za gledati in je navdihujoče. Znam se pogovarjati po korejsko, ampak to je zelo težek jezik. Vsakemu, ki se ga loti, gre veliko spoštovanja z moje strani," pa nam je povedala Juliana Virant.

"Kakšno besedno znam, ker poleg k-popa imamo tudi kaj drame in se potem tudi to malo povezuje, malo pa se naučiš, ko poslušaš glasbo, ker kakšne besede gredo v uho," pa je še dodala Barbara.