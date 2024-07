V prestolnici večer italijanske in ruske glasbe iz 19. stoletja

Epifanio Comis, italijanski koncertni pianist in dirigent, je svoje študije izpopolnjeval pri priznanih mentorjih, kot so Agatella Catania, Lazar Berman in Pietro Rattalino. Kot solist je Comis gostoval po Evropi, Aziji, Rusiji in Združenih državah Amerike, kjer je prejel visoke pohvale kritikov za svoje nastope, polne izjemne globine in občutka. Njegova izvedba občinstvo vedno očara z izjemno tehnično dovršenostjo in emocionalno intenzivnostjo, ki oživi vsako noto.