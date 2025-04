V preteklost s Tajči, Lepim Daso in Sandijem Cenovim: 'Malo smo se spremenili, a ne dosti'

Vse je bilo tako, kot je bilo nekoč, a med občinstvom je bilo ogromno mladih, kar glasbenikov ne preseneča. "Pred par leti bi me to presenetilo, zdaj pa sem se navadila. Vi ste tisti, ki imate te pesmi radi in jim dajete življenje. Počaščena sem, da sem lahko nastopala," je dejala Tajči.

"Tajči sem poslušal neprestano, njene pesmi še danes pojem na nastopih. Denimo Moj mali je opasan, Dvije zvijezdice in Hajde da ludujemo. Potem so pa tukaj še skupina Babilon in Sandi Cenov," je dejal Lepi Dasa.

"Vse je tako, kot je bilo nekoč. Garderoba, oder, občinstvo ..." je dejal Sandi Cenov. Člani skupine Babilon pa so priznali, da so se vseh teh letih 'malo spremenili, a ne prav dosti'.