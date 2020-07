V prometni nesreči hudo poškodovan nekdanji vodja Novih fosilov

Po nesreči so ga prepeljali na oddelek intenzivne nege v bolnišnici na Reki. Po informacijah policije je stanje hudo poškodovanega glasbenika stabilno, navaja časnik 24Sata na svoji spletni strani.

Rajko Dujmićje avtor vrste uspešnic nekoč zelo priljubljene skupine Novi fosili, kot so Košulja plava, Za dobra stara vremena, Milena, Šuti moj dječače plavi, Saša in mnoge druge.

Priljubljeni hrvaški glasbenik je v zadnjih letih bolj znan po številnih škandalih, ki so tudi prekinili njegovo uspešno glasbeno kariero. Deležen je bil policijskih ovadb zaradi posedovanja kokaina, pa tudi zaradi družinskega nasilja, zaradi katerega je lani končal v priporu. Hrvaški mediji so poročali, da je bil potem na zdravljenju zaradi odvisnosti od alkohola in mamil.