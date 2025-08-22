V prometni nesreči z motorjem umrl kitarist Brent Hinds

Brent Hinds , nekdanji glavni kitarist ameriške metal skupine Mastodon , je umrl v prometni nesreči. Star je bil 51 let. O nesreči motornega vozila in terenca je prvi poročal Atlanta News First , poročilo mrliškega oglednika pa je potrdilo, da je glasbenik med trčenjem izgubil življenje.

Od nekdanjega člana so se v objavi na družbenem omrežju poslovili tudi v skupini Mastodon. "Smo v stanju nedoumljive žalosti. Sinoči je v tragični prometni nesreči umrl Brent Hinds. Naša srca so zlomljena, smo šokirani in še vedno skušamo dojeti izgubo kreativnega človeka, s katerim smo delili toliko zmag, življenjskih mejnikov in ustvarjali glasbo, ki se je dotaknila mnogih. Naše misli so pri Brentovi družini, prijateljih in oboževalcih. V tem težkem času vas prosimo, da spoštujete zasebnost vseh žalujočih," so zapisali.

Hinds in Mastodon so se v prijateljskem duhu po 25 skupnih letih razšli marca letos, novico pa so sporočili v izjavi na družbenem omrežju: "Zelo smo ponosni in več kot hvaležni za glasbo in zgodovino, ki smo jo delili, na novi poti pa mu želimo veliko uspeha in sreče."

William Brent Hinds je bil rojen 16. januarja 1974 v Alabami, a se je že kot mladenič preselil v Atlanto, da bi si zgradil glasbeno kariero. Skupaj z basistom Troyem Sandersom sta ustanovila skupino Mastodon, v prvotni postavi pa so bili še bobnar Brann Dailor, kitarist Bill Kelliher in pevec Eric Saner.