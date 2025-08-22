Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerije GlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Glasba

V prometni nesreči z motorjem umrl kitarist Brent Hinds

Atlanta, 22. 08. 2025 14.54 | Posodobljeno pred 53 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
1

V prometni nesreči z motorjem je umrl nekdanji glavni kitarist skupine Mastodon Brent Hinds. 51-letnik je življenje izgubil med trčenjem v terenca v Atlanti, njegovo smrt pa je v objavi na družbenem omrežju potrdila tudi skupina, s katero so se prijateljsko razšli marca.

Brent Hinds, nekdanji glavni kitarist ameriške metal skupine Mastodon, je umrl v prometni nesreči. Star je bil 51 let. O nesreči motornega vozila in terenca je prvi poročal Atlanta News First, poročilo mrliškega oglednika pa je potrdilo, da je glasbenik med trčenjem izgubil življenje.

Brent Hinds je umrl v prometni nesreči.
Brent Hinds je umrl v prometni nesreči. FOTO: Profimedia

Od nekdanjega člana so se v objavi na družbenem omrežju poslovili tudi v skupini Mastodon. "Smo v stanju nedoumljive žalosti. Sinoči je v tragični prometni nesreči umrl Brent Hinds. Naša srca so zlomljena, smo šokirani in še vedno skušamo dojeti izgubo kreativnega človeka, s katerim smo delili toliko zmag, življenjskih mejnikov in ustvarjali glasbo, ki se je dotaknila mnogih. Naše misli so pri Brentovi družini, prijateljih in oboževalcih. V tem težkem času vas prosimo, da spoštujete zasebnost vseh žalujočih," so zapisali.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Hinds in Mastodon so se v prijateljskem duhu po 25 skupnih letih razšli marca letos, novico pa so sporočili v izjavi na družbenem omrežju: "Zelo smo ponosni in več kot hvaležni za glasbo in zgodovino, ki smo jo delili, na novi poti pa mu želimo veliko uspeha in sreče."

William Brent Hinds je bil rojen 16. januarja 1974 v Alabami, a se je že kot mladenič preselil v Atlanto, da bi si zgradil glasbeno kariero. Skupaj z basistom Troyem Sandersom sta ustanovila skupino Mastodon, v prvotni postavi pa so bili še bobnar Brann Dailor, kitarist Bill Kelliher in pevec Eric Saner.

brent hinds kitarist mastodon smrt prometna nesreča
Naslednji članek

ZDA se bodo udeležile ruske različice Evrovizije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Trump
22. 08. 2025 15.47
Rip
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110