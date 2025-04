V Pulj poleti prihaja pionir elektronske glasbe Jean Michel Jarre

Jean Michel Jarre je v več kot pol stoletja trajajoči karieri nastopal po vsem svetu, njegovi koncerti pa so pogosto vključevali bleščeče laserske zaslone in ognjemete. Da njegova glasba ni zgolj zvok, temveč celovita izkušnja, ki briše meje med umetnostjo, tehnologijo in vizionarstvom, so poudarili tudi pri NuCoastu . Napovedali so še, da bo Jean Michel Jarre občinstvo v Pulju popeljal na še eno nepozabno glasbeno potovanje pod zvezdami.

Njegovi albumi Oxygene, Equinoxe in Magnetic Fields so bili prodani v desetmilijonskih nakladah in so zapisani v zgodovino elektronske glasbe. Njegovi koncerti so z več milijoni obiskovalcev medtem podirali svetovne rekorde v obiskanosti.

Jean Michel Jarre se je kot umetnik, ki nenehno raziskuje meje zvoka in tehnologije, v zadnjih letih posvetil revolucionarnim virtualnim in metaverse nastopom. Njegov novoletni koncert Welcome to the Other Side, ki je potekal v virtualni rekonstrukciji katedrale Notre Dame v Parizu, si je ogledalo več kot 75 milijonov gledalcev po vsem svetu. Kot eden redkih umetnikov, ki hkrati dominira na klasičnih in digitalnih odrih, je julija lani s svojim spektaklom sodeloval tudi pri zaključni slovesnosti olimpijskih iger v Parizu.