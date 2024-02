V puljsko Areno konec julija prihaja skupina Duran Duran

Zasedba je na svoji najnovejši plošči ponudila nove pesmi, priredbe in posebne izvedbe svojih klasik. Poleg singla Black Moonlight in naslovne skladbe Danse Macabre so na njej še priredbe skladb Billie Eilish, zasedb The Rolling Stones in Siouxsie in Banshees, sodelovanje z Victorio De Angelis iz italijanske rock skupine Maneskin ter ameriškim glasbenikom Nilom Rogersom in nekdanjimi člani skupine.

Duran Duran veljajo za eno od največjih pop rock skupin. V svoji karieri so izdali 16 studijskih albumov in prodali več kot 100 milijonov izvodov plošč. Prejeli so tudi več pomembnih nagrad, med drugim dva grammyja in nagrado brit za izjemen prispevek h glasbi, sprejeli pa so jih tudi v rock and roll dvorano slavnih.