V pustni čas zarajali z Luko Basijem

Na Ptuju so že vstopili v pustni čas, skupaj z Luko Basijem pa so zarajale tudi prve maškare. Čeprav pevec svoje identitete ni zakril s kakšnim neprepoznavnim kostumom, je za vzdušje dejal, da je v tem času daleč pred vsemi, kar se tiče pusta. "Že po naravi imam zelo rad koncerte na Ptuju in na tem območju, ko pa pride do fašenka in do pusta, pa vemo, da je to mesto z najdaljšo tradicijo fašenka in pusta, zato je tudi atmosfera tukaj daleč nad vsemi, kar se tiče pusta," je prepričan Basi.

"To je nekaj, kar moraš doživeti, je noro. Maske so zelo zanimive in res dobro vzdušje za ljudi in zabavo," pa so besede, s katerimi pevec opiše dogajanje za vse tiste, ki še niso bili v pustnem času na Ptuju. Tudi sam je nad maskami navdušen, odkar ima dva otroka, pa pust praznuje tako, kot ga je včasih in se ga veseli: "Kupili smo pustne maske kakšen teden nazaj in onadva sta zdaj vsak dan v pustnih maskah, tako da ja, pust zame znova ima nek poseben čar."