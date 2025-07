V rojstnem kraju Ozzyja Osbourna se zbirajo žalujoči oboževalci

Če so še dva tedna nazaj Birmingham preplavili glasbeni navdušenci, ki jih je združil zadnji veliki koncert skupine Black Sabbath, so danes tam združeni v žalosti. Po dolgoletni bitki s Parkinsonovo boleznijo in številnimi drugimi zdravstvenimi zapleti se je poslovil frontman skupine Ozzy Osbourne. Umrl je star 76 let.

Ozzy je odšel v svojem slogu črnega princa heavy metala, kar je dokazal tudi na svojem zadnjem nastopu v rojstnem kraju pred več tisoč oboževalci. Sede na črnem prestolu se je še zadnjič priklonil in se zahvalil vsem, ki so prišli. Pred koncertom Nazaj k začetkom (Back to The Beginning) 5. julija so se oboževalci postavljali v vrsto za fotografiranje na mostu Black Sabbath v Birminghamu, danes stojijo na tem istem mostu, da bi se glasbeniku poklonili.