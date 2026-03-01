V Sanremu slavil pevec Sal Da Vinci

Na festivalu italijanske popevke v Sanremu je v soboto s pesmijo Per sempre sì ( Za vedno da ) slavil 56-letni Sal Da Vinci . Drugi je bil Sayf , ki je z 21,9 odstotka prejetih glasov zaostal le za 0,3 odstotne točke. Tako kot običajno je 76. izvedba festivala postregla s petimi glasbenimi večeri.

Tudi v finalnem večeru je svoje pesmi predstavilo vseh 30 letošnjih udeležencev, nato pa so razglasili pet superfinalistov. V superfinale so se poleg že omenjenih uvrstili še pevki Ditonellapiaga in Arisa, na petem mestu pa je pristal duet Fedez & Masini.

Z zmago na znamenitem glasbenem festivalu si je Da Vinci prislužil tudi pravico, da Italijo zastopa na tekmovanju za pesem Evrovizije. To bo letos med 12. in 16. majem na Dunaju.

Sanremo sicer velja za najbolj gledano glasbeno prireditev v Italiji, je celo služil kot navdih za tekmovanje za pesem Evrovizije. Kljub temu se je letos soočal s padcem gledanosti v primerjavi s preteklimi leti. V finalnem večeru je voditelj Carlo Conti sicer sporočil, da bo prihodnje leto voditelj in umetniški vodja festivala postal Stefano De Martino.

Večjo gledanost želijo organizatorji na državni televiziji RAI vsako leto zagotoviti tudi z odmevnimi gosti. Letos je v sklopu festivala tako med drugim nastopilo več znanih glasbenikov, kot so lanski zmagovalec Olly, Tiziano Ferro, Alicia Keys, Eros Ramazzotti, Bresh, Francesco Gabbani, finalni večer pa je popestril Andrea Bocelli.