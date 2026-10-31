'V Sloveniji imamo dosti vrhunskih klasičnih virtuozov na violini'

Tudi letošnjo zimo boste v okviru Godalkanja pripravili cikel koncertov Pr' Goslač', z njimi pa želite popestriti ta letni čas in koncertno dogajanje v prestolnici. Kaj pripravljate letos, zakaj ste se sploh lotili tega projekta in kaj je vaša želja zanj?

Prvotni vzgib je bil ustvariti okolje, v katerem lahko mladi, ki so se izobraževali pod okriljem platforme Godalkanje, delijo svoje koncertne izdelke z domačo publiko. V okviru teh koncertov je nastala tudi zbirka zelo popularnih spletnih videov. Trenutno izdajamo videe s koncerta Ane Lazar in prva skladba je po štirih dneh že blizu tisoč ogledom. Mlajši Godalkarji kot tudi širše občinstvo pa lahko tako v živo doživijo glasbene stile, ki ne spadajo v ustaljene kalupe v slovenski glasbeni sceni in jih je pri nas redko zaslediti na drugih prizoriščih.

V Atriju ZRC pripravljajo cikel koncertov, s katerim želijo občinstvu približati godala. FOTO: Arhiv organizatorja

Cikel želi godala prikazati v čim širši raznolikosti, žanrsko ni zaprt, omejitev je le v akustičnem, neozvočenem izvajanju. Želimo si, da bi bili dogodki še naprej tako dobro obiskani kot v zadnjih dveh sezonah, še posebej pa bomo veseli, če bomo med poslušalci kdaj zagledali več dijakov in dijakinj ter študentov in študentk glasbe.

Koncerte pripravljate v Atriju ZRC. Zakaj ta nekoliko manj običajna koncertna lokacija?

Osebno menim, da ne gre za neobičajno lokacijo, saj je prostorov, kjer se lahko glasba izvaja brez ozvočenja s pomočjo naravne akustike prostora, vedno manj. Mislim, da bodo ljudje počasi spet spoznali, da doživetja živega zvoka, ki je prostorsko multidimenzionalen, ne more nadomestiti nobeno ozvočenje. Izvor zvoka prihaja iz izvajalca samega, ne pa iz zvočnika, ki je popolnoma drugje. V Stožicah dobiš za 10-krat večjo ceno 10-krat manj kakovostnega zvoka in 100-krat manj intimnega stika z izvajalci, če poenostavljamo. Le redki zvezdniki so se v zgodovini odločili, da na velikih prizoriščih ne bodo nastopali (Tom Waits, Iztok Mlakar, ...). Atrij ZRC omogoča prav ta intimen stik izvajalk s poslušalkami. Ali pa izvajalcev s poslušalci. Ali pa vse ostale kombinacije (smeh). V sodelovanju z bližnjim barom se dogodek ne konča zgolj z osrednjim koncertom, temveč koncertu vedno sledi še druženje ob živi glasbi in pogovor z refleksijo dogodka. Tako imajo tudi mlajši glasbeniki možnost zajemanja (jam session) z izkušenejšimi.

Posebnost koncertov je tudi ta, da se pravilom izvajajo brez ozvočenja. FOTO: Arhiv organizatorja

Vsi nastopajoči so skrbno izbrani in prihajajo iz različnih koncev sveta. Kako ste izbirali letos? S čim so vas prepričali in zakaj želite prav njih predstaviti slovenskemu občinstvu?

Letos gostimo prihajajoče mlade zasedbe Propertea in Ritam Riot, katerih raven jemlje dih tudi v evropskem merilu. Godala bodo v primeru koncerta pevke Zvezdane Novaković - ZveN prevzemala drugačno vlogo - skrbno aranžirani parti skupaj z njenim glasom čarajo na drugačen način od folk glasbe. Zadnja pa bo nastopila tuja gostja Anna Rheingans, ki spada med tiste, od katerih se želimo spet nekaj novega naučiti, kar počnemo že vsa leta naših potovanj in sodelovanj. Vabila takšnim 'vplivnežem' so stalnica in eden izmed ciljev tega cikla.

Koncerte organizirate v okviru sekcije Godalkanje pri Društvu za ENO glasbo in so hkrati namenjeni tudi izobraževanju občinstva o godalni glasbi. Tudi sicer ste na tem področju v društvu zelo dejavni. Kakšna so vaša opažanja glede poznavanja godal in godalne glasbe med širšo populacijo?

V Sloveniji smo znani po velikem številu vrhunskih klasičnih virtuozov na violini. Imamo izobraževalni sistem, ki je kakovosten in usmerjen v smer proizvajanja virtuozov. Vendar tisti, ki ne pridejo skozi to sito, običajno po končanem šolanju ne ustvarjajo več s svojim instrumentom. Imajo (pre)nizko samopodobo, da bi si upali. Vendar je glasba multidimenzionalna in vrhunskost se lahko doseže v različnih smereh, ne zgolj v izvajanju tehnično zahtevnih klasičnih del. V Sloveniji žal nimamo urbane tradicije folk violine, kot na primer v Srbiji, Romuniji, na Irskem, v Skandinaviji, Franciji, ... Folk glasba je pri nas nekako stlačena pod 'World music', kar je preširok pojem za opisovanje regionalnih glasbenih jezikov. Lahko smo pa ponosni, da naši glasbeniki izvajajo tudi glasbo tujih kultur na ravni, ki jim jo zavidajo tudi avtentični izvajalci. Če primerjam folk dialekte z jezikovnimi dialekti, lahko rečem, da marsikateri jezik govorimo 'brez naglasa'.

Bojan Cvetrežnik je idejni vodja Godalkanja. FOTO: Shalan Alhamwy

V sekciji Godalkanje se sicer najbolj osredotočate na nadgradnjo znanja godalne igre s poudarkom na ljudski oziroma folk glasbi, improvizaciji in igranju po posluhu. Kdo vse je vključen v vaše dejavnosti?

Trenutno je najbolj aktivna skupina Hobi Godalkanje, sestavljena iz najstnikov, ki skupaj igrajo že zavidljivo obsežen repertoar. Običajno se jim novi mladi radovedneži priključijo na poletnem kampu v Velenju takoj po koncu šolskega leta. Skupina Slovenian Fiddle Gang, ki je na spletu požela največ mednarodne pozornosti z vrhunskimi videi, sedaj sodeluje v večjih skupnih produkcijah. Med temi bi omenil predvsem projekt Violin Islands - produkcijo disco glasbe iz 70. let, križane s folk glasbo. Posamezniki pa gredo svojo pot in raziskujejo tudi področja, na katerih jim mentorji Godalkanja ne moremo več veliko pomagati. Arabska glasba, bolgarska glasba, jazz, ... Predvsem izstopa skupina Ritam Riot, za katere pravim, da bi jim podelil doktorat iz 'piromanskega stila' srbske violine. Druga skupina pa goji plese Srednje Evrope - Balfolk in v Ljubljani imamo tudi delavnice, ki omogočajo plesalcem, da se priključijo tem nadvse zabavnim in enostavnim družabnim plesom. Omenil sem že poglabljanje v arabsko glasbo, jazz, tudi za pot mladih klasičnih skladateljic se je odločila katera bivša učenka. Ne postavljamo meja, smo le odskočna deska s kakovostno podlago za izstrelitev kamorkoli.

Lani so v okviru koncertnega cikla Pr' Goslač' nastopili tudi Terrafolk. FOTO: Nejc Lasič

V zadnjih letih so za prepoznavnost godalcev pri nas poskrbeli predvsem dvojec 2 Cellos in Anže Rozman, ki je bil večkrat nominiran za nagrado emmy. Kako vi gledate na spoj godalne glasbe v popularno?