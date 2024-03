V Slovenijo prihaja italijanska zvezdnica Laura Pausini

Čeprav je na odru že več kot 30 let, ima ob sebi še vedno zvesto občinstvo, zaradi česar je zelo vesela. "Ne želim se ustaviti, saj že več kot 30 let počnem prav to, prihajam na oder in se predajam občinstvu," je iskreno povedala in dodala:"V vsakem mestu sem doživela topel sprejem, poln ljubezni, in to je tisto, kar vedno nosim s seboj na oder in vam ne morem opisati, kako ljubljeno se zaradi tega počutim. Obljubila sem, da bom pela, dokler ne vrnem oboževalcem vse ljubezni, ki so mi je dali. Kaj takega lahko doživiš samo na odru, na koncertu – od začetka pa vse do samega konca. Moje navdušenje nikoli ne mine. Mineva čas, ljubezen pa ostaja."