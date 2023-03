V Slovenijo prihaja raper Central Cee

Central Cee je prava senzacija na globalni sceni, ta hip eden izmed najbolj popularnih raperjev na svetu in rekorder v prodaji koncertov, saj so razprodani v le nekaj minutah. V sklopu svetovne turneje se bo Central Cee oglasil tudi v Ljubljani. V okviru letošnjih priznanj brit je bil nominiran za dve nagradi, in sicer za najbolj prestižno – za izvajalca leta – in za najboljšega raperja leta, hkrati pa se ponaša s kar 2 milijardama prenosov svojih pesmi.

Raper Central Cee je znan po tem, da so njegovi koncerti zelo hitro razprodani. V okviru svoje svetovne turneje bo nastopil v okviru OFFLINE Festivala v Ljubljani. V družbi rap- in trap didžejev bo nastopil 31. marca v Ljubljani. Glasbenik podira rekorde tudi na platformah, kot sta Youtube in Spotify. Njegov videospot za pesem Let Go je v manj kot enem mesecu zbral že več kot 37 milijonov ogledov ter 150 milijonov pretočnih predvajanj, hit Doja pa bo kmalu dosegel 100 milijonov ogledov ter 350 milijonov pretočnih predvajanj.

icon-expand Central Cee bo marca nastopil v Ljubljani. FOTO: Organizator

Central Cee je najbolj priljubljen raper v Združenem kraljestvu, ki uživa mednarodno slavo, večina njegovih oboževalcev pa živi zunaj meja njegove domovine. V začetku leta 2021 je izdal svoj debitantski album Wild West, ki je požel navdušenje kritikov in komercialni uspeh ter postal najbolje prodajani britanski debitantski album leta 2021 z dvema singloma na vrhu lestvice Top Ten in tremi singli na vrhu lestvice Top 20 v Združenem kraljestvu. Prinesel mu je dve nagradi GRM Daily Awards za najboljšega moškega izvajalca in novega izvajalca leta, poleg tega pa je bil nominiran za tri nagrade brit. Njegov drugi album 23 je izšel v začetku leta 2022 in se je takoj uvrstil na prvo mesto Official Chart UK. 23 je ambiciozen album, kjer se je Cee usmeril v svetovno slavo. Posnel je številne duete, med drugim z italijanskimi glasbeniki Rondodasosa, francoskimi Freeze Corleone in španskimi Morad. S singlom Doja je dosegel svetovni uspeh, postal pa je tudi prvi britanski izvajalec, ki mu je videospot režiral kultni Cole Bennett, ki ga je gostil na priljubljenem kanalu Lyrical Lemonade.

icon-expand Zvezdnik je svoj drugi album poimenoval 23. FOTO: Organizator

24-letni umetnik se je odpravil tudi na turnejo po Ameriki in Evropi, poimenoval pa jo je Still Loading World Tour. Central Ceejeva mešanica jedrnate lirike je prepletena z introspektivnim razmišljanjem in družbenimi komentarji, obenem pa v njej veje inovativna in napredna produkcija. Čeprav je še mlad, se giblje z vizijo in prisotnostjo veliko starejšega; ne želi, da bi bila njegova glasba le za ta trenutek, ampak je jasno, da si želi sčasoma ustvariti svojo zapuščino.