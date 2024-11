V Slovenijo prihajajo zvezdniki glasbe 90. let. In kako je vsa ta imena zbrati na kup in jih pripeljati v našo državo? "Lažje kot dobiti zgoščenko," se je pošalil Dean Windisch . "Zgoščenk ni več, zato smo rekli, da moramo te ljudi zbrati in narediti kompilacijo." Ob tem se je Windisch pošalil, da je pošiljal elektronska sporočila in telegrafe, saj da gre za starejše ljudi. "Žlahten izbor in nekateri prvič prihajajo v Slovenijo. Jaz sem evforičen za vse obiskovalce, ki bodo prišli, pa še zase."

Kdo bo zabaval zbrane?

Vengaboys je ena najuspešnejših nizozemskih pop dance skupin vseh časov, z uspešnicami Boom, Boom, Boom, Boom in We're Going to Ibiza, ki so osvojile vrhove lestvic po svetu, skupina pa je prejela tudi več priznanj, vključno z nagrado za najbolj prodajano plesno skupino leta 2000. Tam bo Haddaway, njegov hit What Is Love je leta 1993 postal globalna uspešnica, ki je prodala več milijonov kopij in postala ena najbolj prepoznavnih plesnih skladb 90. let.

Nastopili bodo tudi Snap!, skupina, ki je s svojo himno Rhythm Is a Dancer zaznamovala zlato obdobje 90. let. V Ljubljano prihajajo tudi hrvaška skupina Karma, ki je s svojimi uspešnicami zaznamovala plesišča in radijske frekvence, pa švedski žurerji Rednex z uspešnico Cotton Eye Joe in najuspešnejša hrvaška plesna skupina Colonia, ki vedno navduši s svojo energijo in uspešnicami.