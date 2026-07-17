V Slovenijo se vrača Bob Dylan

Bob Dylan se bo v Sloveniji ustavil v okviru ekskluzivne koncertne serije v Evropi, katere vrhunec bo pet nastopov v londonski dvorani Royal Festival Hall. Ljubljana bo med izbranimi evropskimi mesti, so sporočili organizatorji koncerta.

Bob Dylan FOTO: Profimedia

Koncert bo del svetovno odmevne turneje Rough and Rowdy Ways Tour, poimenovane po njegovem izjemno cenjenem albumu desetih izvirnih skladb, ki ga je izdal leta 2020. Turneja že več let navdušuje občinstvo in glasbene kritike. Britanski Guardian jo je opisal kot "večer nepredvidljivih trenutkov, glasbenih presežkov in brezpogojnih užitkov", revija Uncut pa jo je označila za pravo "mojstrsko lekcijo glasbene intimnosti", so še sporočili organizatorji. Ameriški pevec in tekstopisec s pravim imenom Robert Allen Zimmerman je v Ljubljani nastopil že večkrat, nazadnje leta 2015, ko je prvič stopil na oder v Stožicah. Pred tem sta leta 2008 in 2010 sledila koncerta v Hali Tivoli. Le leto po nastopu v Stožicah je na začudenje mnogih, ker ni literat v klasičnem pomenu besede, prejel Nobelovo nagrado za literaturo za nov pesniški izraz znotraj ameriške pesniške tradicije.

Bob Dylan FOTO: Profimedia